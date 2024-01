Sénégal: Sédhiou / Inauguration du stade de Bambaly aux normes FIFA - Sadio Mané promet l'ouverture d'un centre académique de football dans son village

L'affluence était digne des grands événements de football hier, mercredi 3 janvier, à l'occasion de l'inauguration du stade de Bambaly construit et équipé de gazon synthétique aux normes FIFA, par l'international sénégalais Sadio Mané originaire de ce terroir du Boudié. Il promet de construire également un centre académique de football dans ce village de l'ouest de Sédhiou pour développer des compétences.

Le tout nouveau stade de Bambaly a vibré hier, mercredi 3 janvier au rythme des grandes ambiances du ballon rond à l'occasion de la cérémonie inaugurale de ce temple du football. L'international sénégalais Sadio Mané est originaire de ce village de Bambaly situé à 18 kilomètres de Sédhiou, sa capitale régionale dans la façade ouest. Il y a déjà construit et équipé un lycée, un centre de santé, une station d'essence et un stade avec un aménagement à gazon synthétique. Un baromètre de croissance qui indique l'engagement de Sadio Mané à contribuer au développement de ce terroir du Boudié.

«C'est surtout le symbole de notre unité, de notre force et de notre passion pour le football»

Il réaffirme sa volonté d'aider les jeunes à exhiber leur talent. «C'est avec une immense fierté et un coeur rempli de joie que je me tiens devant vous aujourd'hui sur ce terrain de football, aux normes du FIFA, qui a beaucoup de sens pour moi. Il ne s'agit pas seulement d'un cadeau de ma part à mon village bien-aimé mais c'est surtout le symbole de notre unité, de notre force et de notre passion pour le football», a déclaré la star du football africain.

Et d'ajouter, «à vous jeunes, ce terrain est pour vous. Cultivez votre talent, vivez vos rêves et dépassez-vous. Je vous encourage à développer vos compétences, à travailler dur et à toujours croire en vos capacités. Je continuerai à soutenir et à investir dans notre communauté, pour que d'autres jeunes puissent suivre leurs rêves comme je l'ai fait. Ensemble bâtissons un avenir où chaque enfant aura la chance de devenir la meilleure version de lui-même», conclut-il sous les ovations du grand public.

Sadio Mané est arrivé à son Bambaly natal avec une forte délégation venue de plusieurs horizons. Parmi eux, Me Augustin Senghor le président de la fédération sénégalaise de football. Il a rassuré les Sédhiois de l'imminence du démarrage de la pose du gazon synthétique au stade municipal de Sédhiou, l'une des urgences tant chantées et réclamées par les jeunes ainsi que des projecteurs. L'adjoint au sous-préfet de Djirédji a aussi encouragé les initiatives de ce genre en sus des efforts de l'Etat, dit-il pour assurer le développement durable.

Enfin l'international sénégalais Sadio Mané a sollicité les prières de l'ensemble des communautés de la région de Sédhiou et de toutes les collectivités du Sénégal pour que le trophée continental du ballon rond continue son séjour au Sénégal à l'issue de la 34ème édition de la coupe d'Afrique des nations qui s'ouvre ce 13 janvier en Côte d'Ivoire.