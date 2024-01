Afrique: CAN 2023 - Voici l'équipe favorite de John Obi Mikel !

À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2023, John Obi Mikel révèle son plus grand favori du tournoi et se prononce sur les chances du Nigéria de pouvoir remporter le titre.

Eliminé en huitièmes de finales de la dernière compétition africaine au Cameroun, le Nigeria s'apprête à entamer sa campagne de la CAN 2023 le 14 janvier contre la Guinée équatoriale, avant de défier la Côte d'Ivoire quatre jours plus tard. Leur dernier match du Groupe A est face à la Guinée-Bissau le 22 du mois. Selon Obi Mikel, les Super Eagles sont l'équipe favorite et peut remporter le tournoi.

»Nous devons remettre notre football là où il devrait être et en remportant ce tournoi, cela le ramènera là où il devrait être. Le football a radicalement changé. Et, je pense que ce groupe de joueurs constitue une bonne jeune équipe et joue un style de football différent du nôtre. Alors espérons que nous pourrons voir une bonne performance de la part de l'équipe nigériane », a déclaré l'ancienne star de Chelsea, qui a remporté la CAN 2013, à CAFOnline.