Afrique: CAN 2023 - 15 joueurs à suivre pendant la compétition

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) sera une nouvelle occasion de voir des talents africains s'illustrer. Ces joueurs issus de différents horizons du continent africain s'apprêtent à illuminer les terrains de la CAN. Des ailiers dynamiques comme Mohamed Kudus (Ghana), aux défenseurs polyvalents comme Edmond Tapsoba (Burkina Faso) et Sikou Niakaté (Mali), en passant par les attaquants imprévisibles tels que Percy Tau (Afrique du Sud) et Victor Boniface (Nigeria), nous explorons le potentiel de ces joueurs qui pourraient bien être les héros de la compétition à venir.

Seko Fofana (Côte d'Ivoire)

Absent de la sélection ivoirienne depuis septembre 2022, Seko Fofana a fait son retour en octobre 2023 à l'occasion de la rencontre amicale face au Maroc (1-1). Un retour qui semble bénéfique au milieu de terrain des Éléphants. Avec sa solidité et son envie de se projeter vers l'avant, l'ancien capitaine du RC Lens (Ligue 1 française) pourrait bien être l'un des atouts du pays organisateur. Le milieu de terrain de 28 ans, qui évolue désormais à Al -Nassr (Saudi Pro League), a présenté une performance intéressante depuis son retour, marquant notamment deux buts lors de la large victoire (9-0) face aux Seychelles et du succès (2-0) face à la Gambie.

Mohamed Kudus (Ghana)

Révélation du dernier Mondial au Qatar, Mohammed Kudus a quitté l'Ajax pour l'Angleterre. Désormais à West Ham, le Ghanéen n'a pas eu besoin de période d'adaptation. Depuis plusieurs semaines, il est en grande forme. Mohammed Kudus est sans aucun doute l'un des acteurs clés du Ghana.

Connu pour sa force, ses compétences techniques et son aptitude à marquer des buts, il change la donne au milieu de terrain et propose des options au niveau offensif. Un élément à surveiller par les adversaires.

Amine Adli (Maroc)

C'est en 2023 que le joueur du Bayer Leverkusen a découvert la sélection marocaine. Mais l'ailier gauche qui sera donc à sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations, se présente comme un précieux atout dans l'effectif des Lions de l'Atlas.

Amine Adli vit une saison intéressante. Le joueur de 23 ans est d'ailleurs classé 6e meilleur ailier de la mi-saison en Bundesliga, selon le magazine allemand Kicker. L'ancien international Espoirs français (12 capes, 3 buts) a terminé l'année comme meilleur passeur marocain avec 14 passes décisives. Sa polyvalence dans le réseau offensif lui permet d'apporter des solutions au dispositif du sélectionneur Walid Regragui.

Lamine Camara (Sénégal)

Lamine Camara sera incontestablement l'un des jeunes joueurs qui seront sous les projecteurs. Récemment sacré meilleur jeune joueur de l'année aux CAF Awards, le milieu de terrain a connu une progression rapide.

Le joueur est connu pour sa polyvalence et son engagement sur le terrain. Le vainqueur de la CAN U20 et du CHAN en 2023 a découvert la sélection sénégalaise en 2023. Déjà utilisé par Aliou Cissé au milieu de terrain, le joueur de 19 ans s'identifie également par ses qualités sur les coups de pied et sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant.

Mohamed Amine Amoura (Algérie)

Avec 17 buts cette saison, Mohamed Amine Amoura est l'une des révélations de l'année côté algérien. Présent lors de la dernière CAN, il n'avait pas eu droit à la moindre minute. Mais le nouveau rendez-vous en Côte d'Ivoire sera tout autre.

Deux ans après ses débuts en sélection, le joueur semble avoir complètement convaincu le sélectionneur Djamel Belmadi. Sa bonne forme en club à l'Union Saint-Gilloise (Belgique) lui permet de se positionner comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'équipe. Son talent indéniable, sa vitesse et sa capacité à marquer des buts font de lui l'un des atouts précieux pour l'équipe algérienne.

Suspendu pour la première rencontre face à l'Angola après avoir reçu deux cartons jaunes lors des éliminatoires de cette CAN, le joueur pourra faire ses débuts lors de la seconde sortie des Fennecs.

Fiston Mayele (RDC)

Fiston Mayele, ancienne pièce maîtresse au sein du prestigieux club tanzanien Young Africans, où il s'était illustré en tant que meilleur buteur de la Coupe de la Confédération 2023 avec 7 réalisations, a récemment rejoint les rangs du club égyptien Pyramids. Évoluant désormais au pays des Pharaons, le puissant attaquant de 29 ans continue de faire étalage de ses qualités physiques et de son talent indéniable pour la finition.

Ses débuts en sélection, en 2023 ont montré des signes prometteurs avec notamment une réalisation face au Gabon à l'occasion des éliminatoires de la CAN ! En Côte d'Ivoire, il réalisera son rêve de participer à la phase finale de la compétition, sûrement avec l'ambition de faire briller son pays.

Sikou Niakaté (Mali)

À 24 ans, Sikou Niakaté disputera sa première Coupe d'Afrique des Nations avec les Aigles du Mali. Le défenseur central, qui a joué pour les U19 de la France, a fait ses débuts en 2023 avec les seniors maliens. Âgé aujourd'hui de 24 ans, le joueur passé par Valenciennes, Guingamp et Metz (France) semble être un renfort important pour le réseau défensif du Mali.

Le joueur de Braga (Portugal) aime se projeter pour proposer des solutions au réseau offensif. Contre Casa Pia en championnat, le 30 décembre dernier, le joueur a présenté une copie parfaite (joueur ayant réussi le plus de passes, joueur ayant remporté le plus de duels). Ses qualités de relance peuvent faire de lui l'une des attractions de ce tournoi.

Percy Tau (Afrique du Sud)

Sacré meilleur joueur interclubs lors de la cérémonie des CAF Awards 2023 qui s'est déroulée en décembre dernier à Marrakech, au Maroc, Percy Tau est un cadre de l'équipe sud-africaine. Le talentueux attaquant qui évolue depuis 2021 à Al-Ahly (Égypte) a été l'un des acteurs de la récente troisième place remportée par les géants du Caire en Coupe du monde des Clubs. Il reste l'un des arguments offensifs des Bafana Bafana et un joueur à surveiller au cours de cette CAN. Avec ses 14 buts en 38 capes, l'ancienne star de Mamelodi Sundowns peut sortir sa sélection des situations complexes avec sa vivacité, ses dribbles et ses qualités de finition.

Edmond Tapsoba (Burkina Faso)

Avec déjà 22 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba est l'un des atouts de l'actuel leader du championnat allemand. Convoité l'été dernier par d'autres grands clubs européens comme Tottenham et Manchester United, le joueur a préféré prolonger. Un choix qui lui va bien car il fait partie des valeurs sûres de la formation de Xabi Alonso.

En sélection, le stoppeur des Étalons (36 sélections, 1 but) reste solide. Hubert Velud saura compter sur sa rigueur pour assurer les arrières et se projeter rapidement vers l'avant.

Musa Barrow (Gambie)

À 25 ans, Musa Barrow se prépare pour la CAN sous les ordres du Belge Tom Saintfiet. L'attaquant d'Al-Taawon (Arabie Saoudite) est l'un des arguments offensifs des Scorpions. Celui qui a débuté avec la sélection en 2018 a déjà porté à 32 reprises les couleurs de son pays avec 5 réalisations.

Fer de lance de l'attaque des Scorpions lors de la précédente édition de la CAN au Cameroun, le joueur sera sans nul doute un danger permanent dans la défense gambienne.

Elias Achouri (Tunisie)

Elias Achouri est parmi les joueurs qui vont découvrir la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Classé 4e meilleur dribbleur des phases de groupes de la Ligue des Champions de cette saison, le joueur du FC Copenhague (Danemark) dispose d'une palette technique complètement impressionnante.

Après avoir découvert la sélection tunisienne en 2022, le joueur aura l'occasion de s'illustrer dans cette compétition comme pièce majeure du dispositif de Jalel Kadri.

Faris Pemi Moumbagna (Cameroun)

Faris Pemi Moumbagna sera l'une des interrogations dans le groupe du Cameroun. Après seulement deux sélections, le joueur va participer à la phase finale de la CAN avec les Lions Indomptables. De par sa vivacité, l'attaquant de 23 ans peut apporter un vent de fraîcheur au réseau offensif camerounais toujours habitué aux mêmes visages.

En l'absence de Choupo-Moting, non sélectionné, le jeune avant-centre de Bodø/Glimt (Norvège) peut espérer se faire un peu de place. Son bilan (15 buts en 28 matchs en D1 norvégienne) lui a permis de se présenter comme une alternative. S'il est aligné, il a de réelles chances d'attirer l'attention.

Peter Shalulile (Namibie)

À 30 ans, Peter Shalulile reste l'atout offensif numéro un des Brave Warriors. Son sens du déplacement et sa disponibilité lui permettent de maintenir constamment le danger dans une défense. Le buteur de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) s'est déjà bien signalé avec 11 réalisations en 16 rencontres, toutes compétitions confondues.

Habilité, rapidité et efficacité devant le but caractérisent ce grand atout offensif de la Namibie (49 capes, 16 buts)

Mostafa Mohamed (Égypte)

À côté de l'incontournable Mohamed Salah, se trouve un autre joueur qui peut représenter un danger pour les défenses adverses. Il s'agit de Mostafa Mohamed. Actuel 5e meilleur buteur de la Ligue 1 française (6 buts en 15 matches), l'attaquant de Nantes arrive à la compétition en pleine forme.

L'attaquant de 26 ans a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des meilleurs buteurs de son pays. Avec sa force physique, sa vitesse et son sens du but, Mostafa Mohamed a tout pour devenir un joueur incontournable. Il est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Victor Boniface (Nigéria)

S'il n'a pas encore marqué en sélection (5 capes), Victor Boniface arrive tout de même à la Coupe d'Afrique des Nations dans de meilleures conditions. Depuis le début de la saison, l'attaquant de 23 ans fait peur aux défenses adverses en Europe. En Bundesliga, le natif d'Akure a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 16 rencontres. Il a également marqué 4 buts en 5 matches en Ligue Europa. Des chiffres qui légitiment sa présence dans l'effectif du Nigéria.

Le bulldozer nigérian mesure 1m93 pour un poids imposant de 88 kilos de muscles. Il pourrait bien peser dans cette sélection ambitieuse du Nigéria qui possède déjà d'autres immenses talents, comme Victor Osimhen