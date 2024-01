Burkina Faso: Clinique princesse Sarah - Première offre privée de cardiologie interventionnelle

Après 4 ans de travaux acharnés, la Clinique princesse Sarah est prête à accueillir ses premiers patients. Inauguré le jeudi 4 janvier 2024 à Ouagadougou, cet établissement sanitaire a un plateau technique aux normes internationales ; la preuve, il abrite la première salle de cardiologie interventionnelle dans le secteur privé au Burkina.

Depuis la mairie de l'arrondissement 12 de Ouagadougou, s'observe la Clinique princesse Sarah (CPS) avec une fière allure architecturale. Fruit de 4 années de travaux, ce nouveau joyau est prêt à accueillir ses premiers patients. Pour son inauguration, une cérémonie à la hauteur des ambitions du nouveau-né et ce par le Groupe EBOMAF.

Celle-ci a réuni du beau monde. Parmi les invités de marque, figuraient l'ancien chef d'Etat, le médecin-commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, l'actuel ministre de la Santé, les deux parrains que sont les professeurs Nobila Valentin Yaméogo et Roland Aka Nguetta (tous deux spécialistes en cardiologie interventionnelle), le pasteur Mamadou Karambiri et son épouse, des chefs coutumiers et bien d'autres personnalités. Il était à peu près 11h lorsque le top de départ de la cérémonie fut donné à travers un chant qui proclame l'unité et interprété par Jah Verity. Tout comme lui, Floby et le groupe Gombo.com ont apporté leur touche à l'éclat de la cérémonie.

Il a aussi été question d'allocutions dont celle de la DG de la CPS en l'occurrence le docteur Julie M. Hoknaï/Bruno. Pour elle, l'ouverture de cet établissement sanitaire vient traduire encore le patriotisme d'un homme d'affaires qui n'a de cesse de soutenir le progrès social de notre patrie. Et le co-parrain scientifique, le professeur titulaire en cardiologie en Côte d'Ivoire, Roland Aka Nguetta de se montrer admiratif: « C'est un symbole de l'engagement du PDG du Groupe EBOMAF envers la santé de nos concitoyens mais aussi une démonstration de la capacité de l'homme d'affaires à transformer les défis médicaux en opportunités de progrès ».

A ses yeux, cette clinique qui abrite la première salle de cardiologie interventionnelle dans le secteur privé au Burkina va jouer un rôle crucial dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires car la cardiologie interventionnelle qui pourrait être pratiquée est une réponse technologique et scientifique de pointe aux défis médicaux qui se manifestent souvent en situation d'urgence vitale.

Mais là n'est pas le seul aspect remarquable selon lui. Il y a aussi la perspective économique qu'elle offre car en investissant dans les infrastructures médicales de ce type, selon ses dires, on réalise des économies substantielles dans la réduction des coûteuses évacuations sanitaires. Résultat : les ressources financières préservées pourront être réaffectées à d'autres secteurs cruciaux de notre société.

Mais d'où est née l'idée de réaliser une telle infrastructure ? A cette question le P-DG du groupe EBOMAF, Mahamoudou Bonkoungou nous confiera :« Pendant la période de Covid-19, nous avons eu beaucoup de malades que nous n'arrivions pas à évacuer puisque tous les pays avaient fermé leurs frontières. C'est pourquoi, on a demandé à la fondation EBOMAF de prévoir aussi l'ouverture d'une clinique pour ainsi soutenir le pays ». Il a par ailleurs précisé que la CPS est en partenariat avec une des plus grosses cliniques de la Turquie et que celle-ci a d'ailleurs déployé du personnel qualifié pour appuyer le personnel burkinabè.

De son côté, le ministre de la Santé le Dr Robert Lucien Kargougou a encouragé le personnel soignant à être des professionnels de santé respectueux de l'éthique et de la déontologie ; à veiller à l'humanisation des soins qu'ils vont prodiguer aux patients et au respect strict de la réglementation en matière de soins et services de santé dans notre pays car c'est à ce titre que la CPS rayonnera à Ouagadougou et au-delà pour le bonheur des populations.

Il faut noter que la CPS est dotée d'équipements ultramodernes de dernière génération. Elle comprend, entre autres, une unité de médecine générale et d'hospitalisation; un service de cardiologie ; un service d'imagerie médicale numérisée ; un laboratoire d'analyse ; un service dentaire, un bloc opératoire multidisciplinaire ; un service de maternité et une unité d'exploration endoscopique.