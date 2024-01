Afrique: L'éminent banquier Yayé Hima fait son entrée au Conseil d'Administration de la CAF-ANPB

Banquier puriste, et professionnel jusqu'aux bouts des ongles, respecté par ses pairs africains, Yayé HIMA prend du galon. Selon des informations de Confidentiel Afrique, l'expert financier nigérien fait son entrée en qualité de membre élu au Conseil d'Administration de la Confédération Africaine des Associations Nationales des Professionnel(le)s de la Banque (CAF-ANPB). Un chapitre nouveau s'ouvre pour cet ex-pensionnaire de la BIN (Banque islamique du Niger) où il a laissé sa marque empreinte de leadership et d'innovation. Une carrière sous la lumière qui se bonifie, suite à sa cooptation au tour de table du Conseil d'Administration de la CAF-ANPB, ine organisation panafricaine de référence dans le secteur bancaire et financier. Selon nos informations, le brillant profil du banquier Yayé HIMA à beaucoup contribué à sa désignation comme membre élu du CA de la CAF-ANPB.

Couronnement d'une expertise avérée

Cette cooptation, fruit d'une expertise avéree et reconnue chez les » bons initiés » du milieu bancaire et financier africain vient s'ajouter à ses réalisations antérieures, notamment celle relative à l'obtention tout récemment de son agrément en tant qu'Intermédiaire en Opérations de Banque (IOB) par la BCEAO, le premier au Niger.

Ce parcours professionnel riche en accomplissements atteste de son engagement envers le secteur bancaire et financier, ainsi que de sa détermination à contribuer activement au développement et à l'avancement des normes bancaires en Afrique. En tant que représentant du Niger dans un bureau de 9 dirigeants banquiers africains, Yayé HIMA, s'est confié à Confidentiel Afrique en exclusivité en ces termes: » Je suis honoré de pouvoir apporter ma vision et mon expertise au sein de la CAF-ANPB, une organisation qui jadis, regroupait les anciens diplômés de l'Institut Technique de Banque de Paris à travers la CIAD ITB et élargie depuis l'Assemblée générale du 02 décembre 2023 à Abidjan, à tous les diplômés des grandes écoles Africaines et universités qui délivrent des diplômes supérieurs de Banque et jouant surtout un rôle clé dans la promotion de l'excellence et de l'innovation dans le domaine bancaire à l'échelle continentale ».

%

Son récent agrément en tant qu'IOB par la BCEAO était venu couronner une carrière riche, démontrant sa capacité à opérer au plus haut niveau de conformité et d'éthique dans le secteur financier. Aujourd'hui encore à travers son implication au sein du Conseil d'Administration de la CAF-ANPB, Yayé HIMA compte s'engager à oeuvrer pour le renforcement du capital humain des banquiers africains et aider à tisser des liens entre les professionnels de la banque au Niger et leurs homologues à travers le continent, tout en contribuant activement aux initiatives visant à promouvoir des stratégies novatrices pour les recherches de financements efficaces des entreprises africaines. Bon vent le Marquis de la finance sur les bords du fleuve Niger !