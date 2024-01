Ile Maurice: Les Émirats arabes unis et Maurice enclenchent leur relation bilatérale

Une nouvelle étape est franchie pour éliminer les obstacles susceptibles de freiner l'émergence d'opportunités et de perspectives que seul un système de libre circulation des biens et services peut garantir.

Après avoir marqué pendant 21 ans l'histoire du développement économique du pays avec la venue des avions d'Emirates Airlines dans l'espace aérien de Maurice, la coopération économique entre Maurice et les Émirats arabes unis (EAU) - véritable géant économique du SudOuest de l'Asie avec ses sept émirats, Abou Dhabi, Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras El Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn, vient de franchir une nouvelle étape.

Désormais, elle se fera dans le cadre d'un Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), la structure la plus avancée pour que les échanges économiques et commerciaux des biens et services entre deux ou plusieurs pays se fassent selon les règles du libre-échange. C'est une approche qui présuppose la levée des restrictions, surtout douanières, pour que la circulation des biens et services puisse s'effectuer sans l'intervention de l'État.

Après plusieurs séances de travail avec l'aide d'outils que la technologie de l'information et de la communication peut fournir, les deux parties sont parvenues à la signature d'un tel accord, le 22 décembre au Caudan Arts Centre. Du coup, la démarche des EAU comporte une portée historique car la signature d'un tel accord de libre-échange entre nos deux pays est une première pour la région.Lors de la cérémonie de signature de cet accord,le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, Maneesh Gobin, n'a pas caché l'espoir que cet accord représente pour Maurice.

«Nous sommes confiants que le CEPA peut contribuer à améliorer le climat des affaires et à supprimer les facteurs qui constituent actuellement de véritables obstacles aux échanges de biens, de services et dans les investissements. En outre, le fait qu'il s'agit du premier CEPA entre les EAU et un pays africain jouera certainement un rôle crucial pour la mise en place de joint-ventures, pour la mobilité des professionnels et au niveau dela stratégie des deux pays dans leur participation aux chaînes de valeur», a souligné le ministre.

Maneesh Gobin a ainsi laissé comprendre que cet accord ouvrira de nouvelles perspectives dans le secteur des services, notamment dans le segment financier. Son argument repose sur le fait que les deux pays disposent d'un système économique fortement axé sur la prestation de services. Manifestation d'un même sentiment d'optimisme sur la portée positive de cet accord de libre-échange pour les deux pays chez le ministre d'État du Commerce extérieur des EAU, le Dr Thani Al Zeyoudi, qui n'a pas voulu que le progrès technologique réalisé dans la communication à distance lui enlève la possibilité d'être présent physiquement à Maurice pour la circonstance. «Cet accord de partenariat économique», a-t-il souligné, «ouvre de nouveaux horizons d'échanges sur le plan commercial et aussi dans les secteurs de la logistique, du tourisme, de la santé et de l'hôtellerie.»

Cette cérémonie de signature intervient après deux cycles de négociations portant sur l'instauration de ce CEPA. Le premier cycle s'est déroulé à Maurice du 4 au 6 septembre 2023 durant lequel un large éventail de sujets a été abordé. La liste comprenait le commerce des marchandises, les échanges de services, les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce, les obstacles techniques au commerce, la coopération économique, les petites et moyennes entreprises (PME), le commerce numérique et les recours commerciaux. Plusieurs réunions ont été par la suite organisées en vue d'approfondir ces discussions. Le deuxième cycle de négociations s'est tenu aux EAU du 20 au 21 novembre 2023.

La mise en place de ces cycles de négociations et de réunions virtuelles aura permis aux deux parties de conclure les négociations sur les chapitres suivants : le commerce des marchandises, le commerce des services, la coopération économique, les obstacles techniques au commerce, les règles sanitaires et phytosanitaires, le commerce électronique, les PME, les recours commerciaux, toute une panoplie de mesures devant faciliter la réalisation de projets d'investissement, les marchés publics, les clauses d'exception, les dispositions finales de l'accord et l'administration du CEPA.