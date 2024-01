Afrique Australe: Le général de division sud-africain Monwabisi Dyakopu nommé à la tête de la force de la SADC en RDC

Le général de division sud-africain, Monwabisi Dyakopu est nommé commandant de la force de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en République démocratique du Congo (SAMIDRC).

Cette nomination est relayée dans un communiqué de la SADC publié jeudi 4 janvier.

Ce communiqué rappelle que la force de la SAMIDRC a été déployée le 15 décembre 2023 en vue de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, qui a connu une augmentation des conflits et de l'instabilité posée par la résurgence des groupes armés.

Dans le cadre de la SAMIDRC, une force régionale de la SADC composée des républiques du Malawi, de l'Afrique du Sud et de la République Unie de Tanzanie ainsi que des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) a été mise sur pied afin de lutter contre les groupes armés opérant dans l'est de la RDC, fait savoir le communiqué de la SADC.

Il ajoute que la présence de la SAMIDRC « témoigne de l'engagement des États membres de la SADC à soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts pour rétablir une paix et une stabilité durables et, en fin de compte, pour créer un environnement favorable au développement durable et à la prospérité ».

D'après ce communiqué, le déploiement de la SAMIDRC est conforme au principe d'autodéfense collective et d'action collective énoncé dans le pacte de défense mutuelle de la SADC (2003).

Ce pacte souligne que « toute attaque armée perpétrée contre un des États parties sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionales et fera l'objet d'une action collective immédiate ».