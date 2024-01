Cameroun: Après le message à la nation, Paul Niya va-t-il augmenter le prix du carburant ?

Le message de fin d'année de Paul Biya a la Nation continue de faire dans vagues. Notamment dans les rédactions qui y reviennent dans le traitement de l'information. Chacun allant de sa ligne de rédaction et son angle d'attaque. L'attention est retenue ce matin sur les produits pétroliers, avec en toile de fond la question lancinante : Va-t-on augmenter le prix ?

Face à la Nation, c'est Paul Biya lui-même qui plante le décor « Les prix des denrées alimentaires et les cours des ressources énergétiques n'ont dès lors pas cessé d'augmenter, en même temps que se durcissaient les conditions d'accès aux financements extérieurs ». Et de poursuivre « Cette situation, comme il fallait s'y attendre, a eu des répercussions négatives sur notre pays. Elle a entrainé une augmentation généralisée des prix des produits de grande consommation et, par conséquent, du coût de la vie. Elle a également généré des pénuries diverses, y compris en ce qui concerne les produits pétroliers ».

Une position qui laisse plutôt dubitative, donnant cours à toutes sortes d'interprétations. Notamment celle de la Fondation Camerounaise des Consommateurs FOCACO qui, justement, au sujet des Produits pétroliers donne sa position. Elle se résume en une seule phrase « Ne touchez plus aux prix » C'est le titre qui barre la une de la Voix du Consommateur.

Pour le journal, Le message à la Nation du président Paul Biya prononcé le 31 décembre 2023 ne rassure pas les ménages camerounais. En effet, l'augmentation des prix du carburant en vue viendra à coup sûr aggraver l'inflation et engendrer des mouvements d'humeur. Il est incompréhensible que le Gabon baisse les prix et que le Cameroun veuille en augmenter. Depuis le 1er janvier 2024 à Libreville, le prix du litre de super est passé de 605 Fcfa à 595 Fcfa et le litre de Gasoil de 585 Fcfa à 575 Fcfa. La baisse la plus significative est opérée sur le prix de la bouteille de gaz de butane de 12kg qui passe de 5950 Fcfa à 4950 Fcfa.

En attendant, le programme des festivités se poursuit avec, notamment, les Voeux de Nouvel an. Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics indique que « Paul Biya ouvre le bal ». Le président de la République reçoit ce jour, 5 janvier 2024, les souhaits de bonne année des membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun et ceux des corps constitués nationaux.

En économie, le Top management c'est la « CNPS ». Le journal Nouvel Horizon informe que Selon la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic (CTR), sur l'échantillon de 67 (EEP), sur les 10 entreprises et établissements camerounais les plus rentables en 2022 : la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) des mains de son Directeur Général Noël Mekoulou Mvondo est le numéro un sans concurrence en tête des entreprises les plus rentables au Cameroun avec un bénéfice de 76,2 milliards Fcfa, en augmentation de plus de 8,40% par rapport à l'exercice 2021...

Cependant qu'en sport, chez les Lions Indomptables Cameroon Tribune écrit « Moumi Ngamaleu en renfort ». L'attaquant est attendu en Arabie Saoudite où se poursuit le stage de l'équipe du Cameroun ce vendredi. Il supplée l'absence de François-Regie Mughe, qui n'a pas répondu à sa convocation. Une information que la Voix des Jeunes qualifie « Accordé par défaut ! ». Moumi Ngamaleu fera finalement partie des 27 Lions indomptables en route pour l'expédition ivoirienne. Le sélectionneur Rigobert Song, vient de convoquer ce sociétaire de Dynamo Moscou en vue de remplacer Regie Mughe, déserteur.