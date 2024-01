Angola: Le Chef de l'État limoge des officiers commissaires, généraux et amiraux

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a limogé jeudi des officiers commissaires de la Police nationale, des officiers généraux et amiraux et des officiers commissaires du Service d'enquête criminelle.

Selon une note du Secrétariat de presse, la mesure a été prise conformément à la Constitution, basée sur la loi sur les grades et insignes distinctifs de la Police nationale et la loi sur la Défense nationale et les Forces armées, après consultation du Conseil national de sécurité.

Dans le même processus, le Chef de l'État a nommé les commissaires de la Police nationale, les commissaires de la Police judiciaire et les officiers généraux et amiraux, et a également décrété la promotion des commissaires et officiers supérieurs de la Police nationale et le départ à la retraite de quelques commissaires de la Police nationale, entre autres actes liés à la carrière militaire.

Des dizaines de membres de la Police nationale, du Service d'enquête criminelle et des Forces Armées Angolaises ont été déplacés, leurs noms et actions correspondantes seront publiés dans le Journal Officiel.