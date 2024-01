Madagascar: Gouvernement - Ntsay Christian reconduit Premier ministre

Le président Andry Rajoelina a choisi l'option de la continuité. Le suspense est levé en ce qui concerne la nomination du Premier ministre. Le président Andry Rajoelina a choisi l'option de la continuité. Un peu plus de deux semaines après son investiture, le Chef de l'Etat officialise la reconduction de Ntsay Christian au poste du Chef du gouvernement. Une cérémonie y afférente a été organisée hier soir au Palais d'Etat d'Iavoloha, en présence d'un peu moins d'une centaine de députés issus du parti majoritaire à l'Assemblée nationale.

Et ce, conformément à ce que prévoit l'article 54 de la Constitution qui stipule que le président nomme le Premier ministre issu du parti ou groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. Ntsay Christian a donc été choisi parmi les 3 noms qu'ils ont proposé. Malgré la tension qui existait entre Ntsay Christian et les députés pro-régime lors du premier mandat, le Chef de l'Etat a choisi de renouveler sa confiance envers le natif du Nord.

L'ovation que lui ont accordée les députés à l'annonce de son nom par le président de la République confirme que la hache de guerre semble avoir déjà été enterrée entre Mahazoarivo et Tsimbazaza. Loyauté et intégrité. Ce sont les principaux critères imposés par le président Andry Rajoelina pour désigner son Premier ministre, outre l'expérience, la capacité de leadership, la maîtrise de la gouvernance, la diplomatie et les relations internationales, et une aptitude à diriger les actions au développement.

Des critères que Ntsay Christian remplit sans aucune contestation possible vu la cohabitation entre les deux Chefs de l'Exécutif pendant les 5 premières années. Le Premier ministre se chargera de la mise en oeuvre de la Politique Générale de l'Etat, rappelle Andry Rajoelina qui reste convaincu qu'il a pris une décision sage en confirmant Ntsay Christian à son poste. » Une décision mûrement réfléchie et exempte de toute pression « , a-t-il soutenu.

Le président Andry Rajoelina a aussi réitéré hier que de nombreux changements vont être apportés dans le mode de gouvernance. Dès ce jour, le processus de sélection des ministres va commencer. Le Chef de l'Etat lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté souhaitant intégrer l'équipe gouvernementale à déposer leur CV au Palais de Mahazoarivo et à Ambohitsorohitra. Toutefois, les critères et conditions de sélection seront stricts et difficiles.

Hors de question de tolérer le népotisme et le clientélisme, a-t-il laissé entendre. Selon ses dires, une entité spéciale sera mise en place pour assurer la sélection des dossiers et tous les prétendants ministres vont passer un test très rigoureux. Par ailleurs, tous les membres du futur gouvernement vont prêter serment d'accomplir leurs missions dans la dignité et en toute intégrité et s'engageront à démissionner s'ils ne respectent pas ces conditions.

Une grande première dans l'histoire de Madagascar. En effet, pour ce second mandat, le président Andry Rajoelina entend renforcer la lutte contre la corruption et contre les détournements de deniers publics. » Aucune tolérance ne sera accordée aux ministres et hauts responsables impliqués dans des affaires de malversations « , a-t-il averti. Ntsay Christian est donc assuré de rester à Mahazoarivo jusqu'au mois de juin, date prévue par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la tenue des élections législatives. La course pour intégrer le gouvernement est désormais complètement lancée.