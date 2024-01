Madagascar: Finances publiques - Poursuite des réformes des cadres juridiques et institutionnels

Continuité. Après une année marquée, notamment par des réalisations liées à la digitalisation de l'administration, le ministère de l'Economie et des Finances poursuit sur la même lancée et prévoit encore d'autres réformes juridiques et institutionnelles.

Lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux du ministère de l'Economie, la ministre de l'Economie et des Finances a donné, hier, les lignes directrices des grands chantiers qui attendent ce département-clé de l'économie pour cette année.

Encourageants.Au chapitre des bilans tout d'abord, les résultats obtenus sont plutôt encourageants avec notamment, la sortie de plusieurs décrets relatifs à l'actualisation du cadre juridique et institutionnel. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a particulièrement cité le décret 2023-255 du 15 mars 2023 portant gestion des investissements publics, et le décret relatif à l'évaluation des dépenses fiscales. Le MEF a également participé à l'élaboration de plusieurs textes législatifs et réglementaires régissant des secteurs-clé de l'économie comme le régime de l'or, ou encore la refonte du code minier.

Les grandes initiatives digitales en matière de procédures ont également figuré parmi les grandes réalisations du MEF. On peut citer, entre autres, l'e-gouvernance procurement, une véritable révolution dans la gestion des marchés publics au niveau de 30 ministères de la Présidence et de la Primature ainsi que de 5 régions. Les administrations fiscales et douanières ont également été l'objet d'initiatives digitales qui ont aidé à l'accélération des procédures, ainsi qu'à la sécurisation et à l'augmentation des recettes. En tout, 9 groupes de réformes principales comportant plusieurs sous-groupes d'initiatives ont été exposés par la ministre de l'Economie et des Finances.

Moderne et efficient.Des réformes qui vont encore se poursuivre pour que le pays puisse se doter d'un cadre juridique et institutionnel moderne et efficient au service du développement économique et conformément aux directives du président de la République. Il y aura notamment un décret sur la subvention extérieure, une loi relative à la mise en place du Club Régional de la Gestion Publique (CRGP) et la Circonscription Financière (CIRFIN) dans les régions, ou encore le projet de décret définissant l'exécution des dépenses diplomatiques et consulaires de la République de Madagascar.

L'un des grands chantiers d'avenir annoncés par la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison sera aussi ce projet de loi organique sur les lois de finances. Une réforme qui s'impose quand on sait que l'actuelle LOLF qui date d'il y a 20 ans, a besoin d'une cure de rajeunissement imposée par ce phénomène moderne qu'est la digitalisation.