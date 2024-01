Ethiopie: Dans un monde dynamique et complexe, nous avons la responsabilité de façonner la prochaine génération.

Addis Ababa, — Dans un monde dynamique et complexe, nous avons la responsabilité de façonner la prochaine génération, selon le ministre de l'éducation, le professeur Birhanu Nega.

Le professeur Birhanu Nega a eu une discussion avec les membres du conseil consultatif de l'éducation sur le thème « Quel type de génération devrions-nous construire avec notre système éducatif ? »

Au cours de la discussion, il a été suggéré que le système éducatif devrait s'efforcer de produire des étudiants dotés de compétences et de talents particuliers, en dehors de la politique, afin que les étudiants puissent être éduqués.

Le ministère de l'éducation est conscient de la situation mondiale dynamique et complexe et s'est vu confier la responsabilité de façonner la génération future.

Selon lui, il est nécessaire de réfléchir à la manière dont on peut former des étudiants adultes capables de rivaliser avec le reste du monde en termes de connaissances, de compétences et d'action.

Il a également mentionné que les idées soulevées par les participants au forum seront mises en oeuvre étape par étape dans le système éducatif.

Les participants à la discussion ont également dévoilé que les problèmes observés dans notre pays sont dus à l'incapacité de créer des citoyens qui croient en la raison et en la compréhension dans le travail effectué en matière d'éducation.

%

Afin de résoudre le problème, la communauté éducative et les dirigeants doivent parvenir à un consensus sur la modification du système éducatif.

Les participants ont mentionné qu'il devrait y avoir un système capable d'accueillir les étudiants en fonction de leurs besoins et de leurs capacités.

Ils ont noté qu'une attention particulière devrait être accordée aux matières scientifiques, d'ingénierie, de technologie et de mathématiques afin de former des citoyens dotés de compétences et d'aptitudes internationales.

En outre, les informations obtenues sur la page sociale du ministère de l'éducation indiquent que le système d'examens mesure les connaissances de l'élève et doit être vérifié et ajusté.