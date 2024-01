Madagascar: Tempête Alvaro - Un bilan de 10 morts et 25 837 sinistrés

Les dégâts matériels et humains occasionnés par le passage des intempéries n'ont cessé de s'alourdir dans les régions les plus concernées. Alvaro a détruit 60% des infrastructures dans le district de Morombe.

Le bilan de la forte tempête tropicale Alvaro continue de s'alourdir. Le nombre des décès s'élève à neuf dont quatre à Beroroha , trois à Manakara, un à Vohipeno et un autre à Manja. Le bilan du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) fait également état de 25 837 sinistrés, soit 5 900 ménages et 9 528 personnes déplacées, soit 2 003 ménages.

Le BNGRC a également mis en place 36 sites d'hébergement pour les accueillir. Concernant les dégâts matériels, 4 943 cases sont inondées, 426 endommagées et 241 détruites. Pour les infrastructures scolaires, 59 salles sont totalement décoiffées et quatre partiellement détruites. A noter que cinq régions en sont concernées dont Atsimo-Andrefana, Matsiatra Ambony , Menabe, Fitovinany et Ihorombe.

Descente

Le district de Morombe a été fortement impacté par Alvaro. Le Directeur général du BNGRC, le général Elack Olivier Andriankaja, a effectué une descente à Morombe pour évaluer les dégâts. 3 120 hectares de rizières ont été inondés. 60% des infrastructures sont également détruites, il s'agit notamment des bureaux administratifs et des maisons des particuliers.

Durant cette descente, il a effectué un survol avec le Programme alimentaire mondial (PAM). Ils ont pu s'entretenir avec les sinistrés et ont remis à l'occasion des vivres composés d'une tonne de riz, 100 litres d'huile, des moustiquaires ainsi que des équipements utiles dans la vie quotidienne. Des motopompes ont également été acheminées à Morombe, outre ceux qui sont déjà sur place après le passage du cyclone Freddy. Un grand assainissement de la ville a été organisé depuis hier et s'étendra pour les quatre jours à venir.