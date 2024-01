Ile Maurice: Une collision dans le ciel évitée de justesse entre Air Austral et Air Mauritius

Des observateurs du trafic aérien ont signalé une situation survenue le 3 janvier, vers 14 heures, au-dessus des gorges de la Rivière-Noire. Un Boeing 777-39M (ER) d'Air Austral (UU121), en route vers La Réunion, aurait évité de justesse une collision avec un Airbus A350-900 d'Air Mauritius (MK) en provenance de Paris. Bien que des personnes chez MK aient confirmé cette information, les sources officielles de la compagnie déclarent qu'aucun incident de ce type n'avait été rapporté, ni au niveau de la compagnie nationale, ni d'Air Austral.

Selon les informations provenant de nos sources chez MK, des procédures standard auraient pu être déclenchées dans de tels cas, mais elles assurent qu'aucun élément alarmant mettant en danger la sécurité des passagers n'a été identifié. En cas de dysfonctionnement, il est souligné que l'avion est contraint de faire demi-tour et de changer de manoeuvre, une mesure préventive visant à assurer la sécurité des occupants. Dans ce cas spécifique du 3 janvier au-dessus des gorges, on apprend que les systèmes de prévention des collisions, connus sous le nom de Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS), auraient joué un rôle crucial.

Les TCAS des deux avions impliqués ont été activés, déclenchant des manoeuvres coordonnées pour éviter une possible collision. Ces systèmes automatisés, tels que le pilote automatique du TCAS, ont été déterminants dans la préservation de la sécurité des passagers à bord des deux avions. Leurs TCAS auraient été activés, obligeant l'avion d'Air Austral à interrompre son ascension et à descendre, alors que celui de MK a dû stopper sa descente et remonter. Grâce à ces manoeuvres coordonnées, une collision potentielle a été évitée de justesse. Les responsables soulignent l'efficacité des systèmes automatisés, notamment le pilote automatique du TCAS.

%

Malgré les divergences d'informations, l'incident suscite des préoccupations sur la sécurité aérienne. Cet événement souligne l'importance de la technologie et de la coordination dans la préservation de la sécurité des vols, même si des clarifications supplémentaires sont nécessaires pour pleinement comprendre les circonstances entourant ce near-miss.

Bilan financier positif

Dans son message de fin d'année le 27 décembre, le président du conseil d'administration d'Air Mauritius, Marday Venketasamy, a mis en avant les réalisations de la compagnie ainsi que le bilan financier positif post-Covid. «C'est avec une grande satisfaction que nous constatons la croissance continue et le renforcement de notre compagnie. La transition réussie de nos opérations de l'aéroport de Londres-Heathrow à celui de Londres-Gatwick a non seulement optimisé notre efficacité, mais a également amélioré notre connectivité avec l'introduction d'un vol quotidien vers la capitale britannique.

La réintroduction de deux vols hebdomadaires sur Genève et l'ajout d'une troisième fréquence hebdomadaire sur Delhi, Perth et Cape Town témoignent du recouvrement progressif d'Air Mauritius.» De même, MK reprend ses opérations à Chennai le 12 avril, ce qui marque une étape importante dans ses efforts d'expansion stratégique pour mieux servir la région. Comme le souligne M. Venketasamy, d'autres destinations européennes sont en préparation, promettant ainsi une croissance supplémentaire pour l'année à venir.

Le secteur aérien a connu une résurgence remarquable en 2023, les compagnies aériennes retrouvant des niveaux de connectivité prépandémiques. À noter que les opérations post-Covid de MK sont désormais supérieures à celles d'avant 2019. Les prévisions de l'industrie pour 2024 estiment des bénéfices nets de USD 25,7 milliards, avec une marge de profit net de 2,7 %. «Cette trajectoire positive reflète non seulement la résilience du secteur, mais positionne également la compagnie d'aviation nationale pour un succès soutenu dans les années à venir», affirme le président du conseil d'administration. MK prévoit d'atteindre 1 300 000 touristes, avec une assiette de valeur ajoutée nettement plus importante. «Cette réussite témoigne de notre engagement continu envers l'excellence et de notre positionnement favorable sur le marché mondial. Nous sommes impatients de relever les défis à venir et de poursuivre notre croissance dans le secteur de l'aviation.»

Le nouvel ATR bientôt opérationnel

En 2023, MK a renforcé sa flotte avec l'ajout de deux avions long-courriers, visant à augmenter sa capacité de sièges. Dans les prochains jours, un quatrième ATR 72-600, arrivé le 30 décembre, débutera ses opérations pour répondre à la demande croissante, en particulier vers Rodrigues. La compagnie a également confirmé la commande de trois Airbus A350-900, prévus pour être opérationnels en 2025-26. Avec ces acquisitions, la flotte d'Airbus A350-900 atteindra un total de sept avions une fois les livraisons terminées. L'introduction d'avions monocouloirs à réacteurs est envisagée pour Rodrigues, sous réserve de disposer d'une piste d'atterrissage adéquate. Ces développements, affirme Marday Venketasamy, soulignent l'engagement continu de MK à répondre à la demande croissante et à rester à la pointe de l'industrie aéronautique.