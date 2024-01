Madagascar: La reconduction d'un collaborateur fidèle

Il n'y a pas eu de surprise hier à Iavoloha. L'ancien locataire de Mahazoarivo a été reconduit à son poste de Premier ministre.

La nouvelle était attendue des milieux politiques et elle est tout à fait logique car Christian Ntsay a été aux côtés du président Andry Rajoelina durant son premier mandat et a traduit fidèlement sa vision dans la conduite des affaires de l'État. Il était donc tout désigné pour continuer la voie qu'il avait déjà tracée et qu'il entend poursuivre.

La reconduction d'un collaborateur fidèle

Le discours du chef de l'État, lors de la cérémonie d'hier, a été très clair et a permis de comprendre ce choix de la reconduction de Christian Ntsay au poste de Premier ministre. Les termes de « loyauté » et de « compétence » ont été soulignés particulièrement. C'est dans la perspective d'un mandat qui ne sera pas entaché par la corruption que la nomination du Premier ministre a été annoncée.

Elle précède la constitution d'un gouvernement qui devra affronter les immenses défis du développement. Après l'annonce du nom du Premier ministre, c'est maintenant celui des ministres qui va retenir l'attention de tous les observateurs. Les prétendants devront avoir une conduite irréprochable et devront être prêts à démissionner au moindre écart. Ils devront, en quelque sorte, passer un véritable examen de passage avant d'être acceptés. Le dépôt des CV va commencer dès aujourd'hui.

Le recrutement qui sera fait s'apparente à celui d'une grande entreprise et l'efficacité sera l'un des critères les plus importants. Mais elle doit être accompagnée d'une loyauté sans faille. C'est la première phase du début du second mandat du président Andry Rajoelina qui a été accomplie. A présent, il faut passer au stade de la réalisation qui est particulièrement difficile. Le chemin à emprunter est particulièrement tortueux. Les obstacles qui vont se dresser sont nombreux et les critiques vont pleuvoir.