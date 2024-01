Madagascar: Livre - Pov et Dwa en collaboration avec Alison Richard

Le livre « The Sloth Lemur's Song : Madagascar from the Deep Past to the Uncertain Present» d'Alison Richard, publié en 2023, sera retravaillé en bandes dessinées avec le concours de Pov et Dwa.

Le temps dira si ce projet se concrétisera dans les semaines ou les mois à venir. L'auteure est une primatologue reconnue à travers le monde grâce à ses travaux, notamment sur Madagascar, qu'elle considère comme « un microcosme des tendances mondiales ». Alison Richard a été ancienne vice-chancelière de l'université de Cambridge et professeure émérite à Yale.

Deux universités de prestige et de référence dans le monde surtout aux Etats-Unis. Ce livre remonte donc au Gondwana, quand Madagascar se sépare pour s'isoler non loin des côtes africaines. La Grande Île se pourvoit ainsi d'une grande diversité, unique et inviolée pendant des millions d'années. Jusqu'à l'arrivée de l'Homme, la destruction s'enchaîne avec la démographie.

Aujourd'hui, selon « The Sloth Lemur's Song : Madagascar from the Deep Past to the Uncertain Present », cette faune et cette flore unique commence à sonner l'alarme. Pensant qu'il est inutile d'écrire un livre que les premiers concernés n'auront jamais entre les mains, Alison Richard a décidé d'oeuvrer pour que les Malgaches puissent aussi la lire.

Elle a ainsi adopté le format bandes dessinées et a contacté Pov et Dwa. L'objectif est de mettre en bulles les principales idées et informations en vue d'une distribution gratuite auprès des enfants et des adultes dans les communautés de base. La critique a qualifié ce livre de magique, d'une haute scientificité accessible et positive pour les générations à venir.