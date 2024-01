Madagascar: Filière crabe - Des quotas d'exportation de 2 500 tonnes, autorisés cette année

Le ministère chargé de la Pêche et de l'Economie Bleue a publié récemment une décision portant attribution des quotas d'exportation de crabes scylla serrata au titre de l'année 2024.

Cette décision a pour objet de fixer les quotas d'exportation de crabes pour les sociétés de droit malgache ayant obtenu une licence d'exportation pour cette année. Ainsi, ces quotas d'exportation se chiffrent à 2 500 tonnes de crabes tous types confondus. Parmi lesquels, quatre sociétés sont autorisées à exporter 200 tonnes de crabes vivants exclusivement vers les pays, autres que la Chine et Hong Kong tandis que 5 autres établissements sont autorisés à exporter 1 100 tonnes de crabes vivants uniquement vers la Chine et Hong Kong.

Des sanctions seront infligées aux entreprises ne respectant pas les pays de destination des produits qu'elles exportent. Il s'agit notamment du retrait de leurs quotas d'exportation attribués, sans prétendre à aucun dédommagement ni remboursement des redevances préalablement payées, a-t-on indiqué.

Plusieurs critères imposés. Parlant des crabes congelés, 14 sociétés sont autorisées à exporter des quotas fixés à 1 200 tonnes pour toutes destinations au titre de l'année 2024. Si l'on compare à l'année précédente, Madagascar a exporté 2 916 tonnes de crabes dont 1 675 tonnes de crabes vivants et 1 241 tonnes de crabes congelés, contre un volume d'exportation fixé à 2 500 tonnes au titre de l'année 2024. Ce qui a rapporté une valeur d'exportation se chiffrant à plus de 2,79 milliards Ar pour l'année 2023.

%

Mais en revenant sur les sociétés ayant obtenu une autorisation d'exportation de crabes, le ministère de tutelle a imposé plusieurs critères sur l'attribution des quotas. On peut citer, entre autres, la formalisation de l'entreprise et le respect des textes réglementaires tels que le respect de la taille marchande des crabes, la capacité de stockage de bassin de stabulation et l'inexistence d'infraction. La performance de la production et d'exportation est également exigée sans oublier le paiement en totalité des redevances durant les campagnes 2023. En outre, toute entreprise exportatrice est tenue d'effectuer un rapatriement de devises.

Prix minimum d'achat des crabes. Par ailleurs, le ministère en charge de la Pêche et de l'Économie Bleue a fixé, à travers une décision, le prix minimum d'achat des crabes au niveau des pêcheurs et des collecteurs. Ces produits halieutiques s'acquièrent ainsi respectivement à 5 000 Ar et 10 000 Ar le kilo. Quant à la date limite de paiement des 50% des redevances d'exportation pour cette année, elle est prévue le 31 mars 2024.

Au-delà de ce délai, le quota déjà attribué sera retiré aux entreprises concernées et sera réattribué à d'autres sociétés qui en feront la demande, a-t-on précisé. Ce n'est pas tout ! L'administration publique et les autorités compétentes effectuent un suivi trimestriel de l'utilisation des quotas. En l'absence d'exportation jusqu'au mois de juin 2024, le permis de collecte devient caduc et le quota alloué sera réattribué, a-t-on conclu.