Madagascar: Ultra trail des O plateaux - Une 14e édition « exceptionnelle »

L'édition 2023 de l'Ultra trail des O plateaux (UTOP) a franchi la barre des 2 500 coureurs. Cette 14e édition s'est déroulée sous le signe du succès.

C'est l'heure du bilan. Le comité directeur de l'UTOP dirigé par le président Rivo Andriamanalina a dressé un bilan de l'année passée. Une 14e édition pleine de rebondissements, c'est ainsi qu'on peut la qualifier. Elle a tenu toutes ses promesses en termes d'expérience, d'impact environnemental et social, de renforcement de l'image de la marque et de médiatisation.

Un engouement des utopiens et utopiennes car plus de 2 500 traileurs ont été inscrits lors de cette édition les 12, 13 et 14 mai derniers dans les sept épreuves programmées. Selon encore le président, la plus belle réussite était le Zaza Trail. L'année 2023 a également été marquée par plusieurs accords de coopération. L'association a signé un contrat de partenariat avec l'Association Grand Raid Réunion. De nombreuses entreprises sont venues rejoindre celles qui sont déjà sponsors de l'évènement.

Ces alliances ont permis à l'UTOP d'envoyer six coureurs malgaches à participer à des courses internationales à savoir l'UT4M à Grenoble, le Dodo Trail à l'île Maurice et le Trail de Bourbon sur l'île de la Réunion. Ainsi, 80 coureurs villageois et plus de 50 élèves des EPP des villages environnants du trajet ont pu participer à la course. L'association s'engage pour la protection de l'environnement.

Plus de 3000 jeunes plants ont été mis en terre sur un flanc de colline d'Angavokely. 460 kits scolaires et 650 manuels scolaires ont été distribués à l'EPP de Soamanandray. « Moi-même ainsi que mon Comité Directeur souhaitons renouveler nos remerciements aux coureurs et aux partenaires pour cette 14ème édition exceptionnelle. Nous remercions les sponsors Platinum qui ont déjà renouvelé leur confiance, et souhaitons la bienvenue aux nouveaux qui vont intégrer l'aventure. Un grand merci également aux sponsors Gold et Silver qui ont d'ores et déjà confirmé leur soutien », a fait savoir le président.

15e édition prometteuse

Comme chaque année, la prochaine édition de l'UTOP est prévue pour le mois de mai. Les dates précises seront dévoilées lors du lancement officiel qui se déroulera le 31 janvier. L'objectif est d'enregistrer un nouveau record de 3 000 participants. « Nous souhaitons encore faire grandir l'événement pour confirmer notre place de référence régionale en termes d'événement sportif. Nous avons mis en place un partenariat avec la compagnie aérienne Corsair pour pouvoir offrir une offre intéressante pour les coureurs de la Réunion et de France. Nous nous efforcerons de marquer d'une pierre blanche cette 15ème édition avec plusieurs surprises. La mission de l'UTOP est de contribuer au développement de Madagascar à travers notre sport : le trail running. En ces temps troubles pour notre pays, revenir aux valeurs fondamentales du sport est salutaire. A tous et du fond du coeur, bonne année et meilleurs voeux 2024 », a conclu le président Rivo Andriamanalina.