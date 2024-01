Madagascar: Littérature - Faribolana Sandratra célèbre ses 35 ans

Le cercle littéraire Faribolana Sandratra célèbre ses 35 années d'existence cette année. La célébration sera marquée par divers événements et activités qui s'étaleront durant toute cette année.

La cérémonie d'ouverture se tiendra le jeudi 11 janvier prochain, date anniversaire de sa création officielle. Elle aura lieu à la Bibliothèque Nationale Anosy, et sera suivie d'une conférence axée sur le thème de la célébration « Sandra-kalo... Zara fanahy", qui suggère en quelque sorte que les déclamations poétiques constituent également un partage du fond de son âme.

Cette cérémonie d'ouverture verra la participation de différents acteurs du monde littéraire malgache et de journalistes. Les membres pionniers de cette association de poètes, tels que J. Nalisoa Ravalitera, Ranöe, Niry Solosoa, Ilay et Coco en profiteront pour dépeindre l'historique de ce cercle de poètes malgaches.

D'autres événements sont également programmés dans le cadre de la célébration, notamment, la remise de distinctions honorifiques aux membres émérites, la sortie d'un livre issu d'un projet commun dans lequel tous les membres du cercle ont participé. Des expositions et diverses manifestations auront également lieu dans la capitale et dans toutes les sections des régions de la Grande île.

La langue « Malagasy » comme clé de voûte.

Cette association de poètes a été créée pour promouvoir la littérature malgache et tout « art » permettant de mettre en exergue la langue malgache, le « Malagasy ».

Les premières activités de ce cercle ont été de proposer chaque mois, depuis 1990, une soirée de lectures poétiques au centre de la capitale Antananarivo et de diffuser un journal littéraire, Ambioka, né en 1997. Cette revue, revendiquant un rôle de réflexion et de formation, est destinée aux étudiants et aux passionnés de littérature.

À ces activités publiques régulières s'ajoutaient les efforts de publication, notamment des recueils collectifs de poèmes, tels « Tontolo Isainana » (1991) qui regroupait différents poèmes de sensibilisation à la protection de l'environnement, «Sandra-kalo » (1994), un recueil bilingue, « Sombintantara voafantina » (1999), un recueil de nouvelles choisies en malgache... entre autres.

Si Faribolana Sandratra avait été créé au départ par 9 membres fondateurs auxquels se sont ajoutés Lydiary, Solofo José et Elie Rajaonarison, l'association s'est élargie et compte actuellement plus de 400 membres dans toute la Grande Île.