Gabon: Discours de vœux du Président de l'Assemblée nationale au Président de la Transition

Jean François Ndongou, Président de l'Assemblée Nationale de la Transition a présenté son discours de voeux 2024 au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État Son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, ce jeudi 4 janvier 2024 au palais du Bord de mer de Libreville. L'intégralité du discours...

Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat,

C'est pour moi un insigne honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant Vous pour la première fois, en ma qualité de Président de l'Assemblée Nationale de la Transition, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de présentation de voeux du nouvel an à Votre Excellence.

Au nom de mes Collègues Députés et du personnel de l'Administration de l'Assemblée nationale de la Transition, en celui de mon épouse, de ma famille et au mien propre, je formule pour Vous-même, pour votre Épouse, Mme Zita OLIGUI NGUEMA, pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers, nos voeux ardents de santé, de bonheur, de prospérité et de paix pour cette nouvelle année 2024.

Monsieur le Président de la République

L'année 2023 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de notre pays le Gabon. Car, elle a été marquée par le changement de régime politique opéré à la suite du coup de libération, sans effusion de sang et sans violence, mené avec dextérité par les Forces de Défense et de Sécurité regroupées au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, CTRI.

C'est ici le lieu, pour l'Assemblée Nationale de la Transition, de vous témoigner une fois de plus, toute la reconnaissance du peuple qui a su percevoir en cet acte, l'occasion tant rêvée de concrétiser son aspiration de voir rebâtir un solide édifice de ses Institutions et d'amorcer ainsi une nouvelle ère.

C'est pourquoi, dès cette entame de mon adresse en portant cette reconnaissance du peuple, Je voudrais formuler une demande profonde à votre Excellence en particulier et au CTRI en général, celle de voir célébrée chaque année, la journée du 30 Août comme « Journée de la Refondation du Gabon » pour marquer à jamais et à l'encre indélébile, les mémoires des générations présentes et futures, le Gabon Éternel.

Monsieur le Président de la République,

Je voudrais vous renouveler la disponibilité de l'Assemblée Nationale de la Transition, en vous assurant de remplir pleinement notre mission. Nous comptons, bien entendu, demeurer un lieu de débats et du dialogue afin de préserver les pensées et les actions constructives pour la Nation.

Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au CTRI et de saluer sa détermination, à travers la vision de changement que Vous imprégnez inlassablement depuis votre avènement au pouvoir. La multiplication des initiatives sur le plan diplomatique permet de redorer l'image de notre pays sur la scène internationale. En témoigne, vos récents séjours aux Nations Unies et à la COP 28 à Dubaï.

Monsieur le Président de la République,

Je ne puis terminer ce message sans rappeler les nombreuses et pressantes attentes des populations. Il en va de l'amélioration de la situation socio-économique du pays, de la modernisation des infrastructures routières, sanitaires, universitaires et scolaires, la consolidation de l'État de droit et de la démocratie, la poursuite des efforts de coopération diversifiée et gagnant-gagnant pour traduire la politique d'ouverture de notre pays au monde, pour ne citer que celles-là.

Aussi, nous plaît-il de souhaiter que l'année 2024 soit encore et davantage une année d'actions et de réalisations massives telles que déclinées, sous vos très hautes orientations, par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, lors de la présentation du plan d'actions et de la Feuille de Route de la Transition devant les Députés de la Transition.

Le projet de Loi de Finances initiale pour l'année 2024, soumis à l'examen du Parlement et adopté par ce dernier et qui en est la traduction, nous conforte d'ailleurs dans votre engagement à relancer le développement de notre pays au regard des projets structurants qui y sont contenus.

Puisse Votre Excellence, peser de toute Votre Autorité pour l'exécution effective de cette Loi.

Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État,

Que le Très Haut Vous comble de ses grâces et Vous assiste pour une année 2024 pleine d'accomplissements, fruits de tous vos efforts en faveur de notre identité retrouvée et du redressement du tissu économique et social de notre pays.

Encore une fois, bonne et heureuse année Excellence Monsieur le Président la

République ! Je Vous remercie

Jean François NDONGOU,

Président de l'Assemblée Nationale de la Transition