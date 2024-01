Gabon: 'Le diplôme que nous recevons aujourd'hui symbolise une culture personnelle et un accomplissement exceptionnel'

Le partenariat entre l'Université Internationale de Libreville(UIL) et l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a engendré sa première promotion EMBA-UQAM-UIL, qui se voit décerner le prestigieux diplôme de « Exécutive Master of Business Administration (EMBA). La cérémonie a eu lieu à Libreville, ce mercredi 3 janvier 2023. Ici, l'intégralité du discours lu par le Délégué de cette promotion, Stéphane Jocktane.

Madame le Président-Fondateur de l'Institution Internationale Berthe et Jean,

Monsieur le Recteur de l'Université Internationale de Libreville,

Monsieur le Doyen de l'Université du Québec à Montréal (UQAM),

Messieurs les Anciens Diplômés de l'Exécutive Master of Business Administration

(EMBA),

Cher invités, en vos rangs et qualités,

Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de remise de diplôme de la première promotion EMBA-UQAM-UIL, qui se voit décerner le prestigieux diplôme de « Exécutive Master of Business Administration (EMBA) » de l'École des Sciences de la Gestion (ESG) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Cette formation exigeante, d'une durée de 15 mois, représente un jalon significatif dans notre parcours académique et professionnel. Aussi c'est avec un profond honneur et une gratitude sincère que je me présente devant vous en tant que délégué de cette promotion.

Cette journée, disons-le, marque l'aboutissement de longues heures de labeur, de dévouement et de persévérance de la part de chacun d'entre nous.

Provenant d'administrations diverses et ayant des profils variés, c'est notre engagement indéfectible en faveur de la croissance et de l'excellence académique qui a scellé notre unité et renforcé notre résilience, favorisant ainsi notre quête de l'élitisme.

En ce moment solennel, je tiens à exprimer, au nom de tous les impétrants, nos plus sincères remerciements à Madame le Président-Fondateur de l'Institution Internationale Berthe et Jean (UIL) car son engagement et son travail novateur et visionnaire en faveur de l'éducation ont rendu possible la réalisation de cette formation exceptionnelle, s'inscrivant pleinement dans la vision du regretté Président Nelson Mandela, pour qui « l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde ».

Les remerciements vont également aux équipes dirigeantes de l'UQAM et de l'UIL qui ont mis en place un système et une structure nous permettant de vivre une expérience enrichissante tout au long de notre formation ainsi qu'au corps enseignants de l'UQAM et de l'UIL pour la qualité exceptionnelle de leur enseignement.

À Madame le Président-Fondateur de l'Institution Internationale Berthe et Jean, à Monsieur le Recteur de l'Université Internationale de Libreville, à Monsieur le Doyen de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), à Messieurs les Anciens Diplômés de l'Exécutive Master of Business Administration (EMBA), à nos chers invités, nous exprimons notre gratitude sincère pour votre présence en ce jour spécial.

Le diplôme que nous recevons aujourd'hui symbolise une culture personnelle et un accomplissement exceptionnel. Il représente un label dont les valeurs et la vision continueront d'influencer nos vies car il nous ouvre la voie vers la concrétisation de nos ambitions.

En tant que diplômés, il nous incombe donc d'incarner le changement et de devenir les défenseurs et les ambassadeurs du savoir.

Alors que nous entamons de nouvelles aventures, notre voyage ne devrait pas se limiter ici, mais plutôt prendre la forme d'une poursuite permanente de l'excellence, du développement et du changement, tant dans nos pays que dans le monde.

Ensemble, relevons les défis qui nous attendent, visons la réussite et le progrès, pour nous-mêmes ainsi que pour la société dans son ensemble.

Chers invités, notre engagement envers le développement du Gabon est manifeste. De ce fait, nous sommes disponibles et prêts à mettre nos compétences nouvellement acquises au service de notre pays pour favoriser son progrès, sa croissance et, enfin, sa prospérité.

Enfin, permettez-moi de terminer ce discours en rappelant que « le savoir est la clé qui déverrouille les portes de l'avenir. Cultivons-le avec passion, partageons-le avec générosité, et faisons de chaque instant une occasion d'apprendre et de grandir ».

À vous tous, nos meilleurs voeux pour une année pleine de succès, de bonheur, et d'accomplissements. Que cette nouvelle année vous apporte prospérité et

épanouissement.

Une fois encore merci.

Bravo et félicitations à tous mes camarades de promotion.

Restons fidèles à nous-mêmes.

Stéphane JOCKTANE,

Délégué de la première promotion EMBA-UQAM-UIL