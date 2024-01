Afrique: CAN 2024, un moyen d'exorcisme, de cohésion sociale et de repositionnement pour la nation ivoirienne

La Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) se déroule du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Cet évènement sportif considéré comme le plus populaire d'Afrique est à la fois une véritable aubaine et un réel accélérateur de la cohésion sociale et du développement socio-économique pour ce pays.

Premièrement, la CAN est avant tout pour la Côte d'Ivoire, une sorte de festivités d'exorcisme. Cela, en raison du fait qu'elle a traversé au cours de ces trente dernières années, une période très tumultueuse et douloureuse de son histoire récente. Marquée par une profonde dégradation du tissu socio-politique, une économie en berne, qui fort heureusement reprend du poil de la bête depuis plus d'une décennie, une guerre fratricide naguère impensable. Plusieurs actions ont été menées par le Gouvernement, les acteurs politiques et la société civile avec l'appui des partenaires au développement pour penser les plaies, atténuer les douleurs, en vue de ramener la paix et de renforcer la cohésion sociale.

Toutefois, à ce chapelet d'initiatives réparatrices, il manquait un important maillon capable de produire un impact retentissant, fusionnel et mobilisateur autour de l'idéal commun du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Aussi, la CAN 2024 arrive-t-elle comme un acte majeur d'exorcisme, qui permet à ce pays de passer définitivement un cap, de tourner le dos à ce passé non reluisant, de gommer à jamais cette tache noire de son histoire, et surtout, d'évacuer ce traumatisme collectif enfoui dans la conscience collective afin que cette terre d'espérance d'Afrique puisse connaitre une nette avancée vers son émergence.

Deuxièmement, cet évènement footballistique, à vue d'oeil, suscite un véritable engouement populaire en Côte d'Ivoire. De fait, il ravive la flamme patriotique autour de l'équipe nationale, par ricochet, il booste la fierté nationale et contribue à l'oeuvre de construction de la nation ivoirienne. C'est pourquoi, cette solidarité qui en découle devrait être capitalisée par le Gouvernement et tous les acteurs nationaux pour canaliser les forces vives de la nation en vue de relever d'autres challenges essentiels pour le pays ; notamment, l'autosuffisance alimentaire, la culture du travail et de l'excellence chez les jeunes, la réforme mentale des fonctionnaires et travailleurs du secteur privé en vue de célébrer l'excellence au travail et de lutter contre la corruption, etc.

Troisièmement, l'organisation de la CAN est un projet structurant qui permet de réaliser d'importantes infrastructures à impact socio-économique durable. Ainsi, la construction des différents stades doit-elle être mise à profit pour accélérer la professionnalisation du football en Côte d'Ivoire et redynamiser d'autres disciplines sportives à travers le pays, notamment, le basket-ball, le hand-ball, l'athlétisme, le taekwondo, etc. Les infrastructures routières qui ont été réalisées à Abidjan et entre Abidjan et les villes de l'intérieur serviront de leviers à une meilleure mobilité des hommes et des marchandises, donc au développement du transport, du commerce et du tourisme.

Quatrièmement, il faut noter que cette belle fête du football africain s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. En effet, la CAN drainera du monde en Côte d'Ivoire et la positionnera au firmament de l'actualité africaine, voire mondiale. Il s'agit donc d'une action de diplomatie (économique), de marketing, qui, sans doute, enverra une meilleure image d'elle aux yeux du monde, et dont les retombées attireront inéluctablement, plus d'investisseurs pour soutenir la croissance économique actuelle, sur les années à venir.

En somme, on peut dire que l'organisation de la CAN 2024 constitue une véritable opportunité de renforcement de la cohésion nationale et de repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau international. Le Président de la République et le Gouvernement ont donc fait leur part. Il appartient à chaque habitant de ce pays, à quelque niveau, d'être un acteur actif de son succès et d'en saisir les multiples opportunités qu'elle offre.