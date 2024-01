Afrique de l'Ouest: Sommet RenewPac 2023, AG des libéraux - A Dakar, Sidi Touré dévoile les acquis et les perspectives pour la côte d'ivoire

Le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré a conduit une délégation du RHDP à Dakar, au Sénégal, en vue de prendre part aux travaux du Sommet RENEWPAC 2023 et à l'assemblée générale du Réseau libéral africain (RLA), dont le RHDP est membre.

Du 3 au 6 décembre 2023, Dakar, la capitale du Sénégal a accueilli le Sommet RENEWPAC 2023 et l'assemblée générale du Réseau libéral africain (RLA). De retour à Abidjan, Sidi Tiémoko Touré a annoncé, le jeudi 4 janvier 2024, d'importants acquis pour la Côte d'Ivoire.

"À l'initiative du groupe libéral européen RENEW, composé de 103 eurodéputés issus de l'Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ALDE), le sommet annuel RENEWPAC, rassemble les partis libéraux d'Europe, d'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes, en vue de développer un programme de dialogue basé sur des valeurs et priorités politiques partagées. Organisé en collaboration avec des institutions libérales internationales, telles que l'International Libéral, le Réseau Libéral Africain (RLA), la Fondation Friedrich Naumann,l'Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE), le Parti Démocrate Européen (PDE), le groupe RENEW Europe, le Sommet RENEWPAC vise à renforcer le partenariat entre ces régions", a expliqué Sidi Touré.

"En 2022, le Sommet tenu à Marrakech, au Maroc, sous le thème "Europe-Afrique : renforcer la coopération libérale", a abordé des sujets préoccupants pour les deux continents, tels que la migration, la sécurité alimentaire, le changement climatique et les enjeux énergétiques interconnectés.En 2023, le sommet s'est tenu du 3 au 5 décembre à Dakar, au Sénégal, sous le thème "Europe-Afrique : comment favoriser le développement durable ?", suivi le 6 décembre par la célébration de la 20ème Assemblée Générale du Réseau Libéral Africain, axée sur "20 ans de Réseau libéral africain : bilans et perspectives".

La Côte d'Ivoire, pays hôte de RENEWPAC 2024

Pendant ce sommet, la Côte d'Ivoire a été désignée pour accueillir le sommet RENEWPAC 2024 qui, selon Sidi Touré, aura lieu en décembre 2024 à Abidjan. " Le prochain sommet RENEWPAC 2024, se tiendra à Abidjan en décembre. Ainsi, toute l'année 2024, Abidjan sera la capitale Mondiale du Libéralisme par l'organisation d'une série de rencontres de haut niveau, dont le Sommet RENEWPAC. L'autre acquis, c'est la création de l'Académie Africaine du Leadership Politique. L'idée de cette académie que nous avons suggérée est de combler un vide sur le continent africain. À ce jour, il n'existe quasiment pas d'institutions africaines dédiées exclusivement à la gouvernance et formation politique des leaders et cadres africains.

Ainsi, cette académie africaine qui pourrait porter le nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara afin de renforcer les compétences en leadership des leaders politiques adaptées aux besoins africains, serait un centre d'expertise et de renforcement des capacités des dirigeants africains et jeunes cadres appelés à occuper des fonctions de haut niveau, en promouvant les valeurs libérales en Afrique", a-t-il révélé. Selon Sidi Touré, le RENEWPAC et l'assemblée générale du Réseau des libéraux africains constituent une opportunité de renforcement de la présence du RHDP sur la scène internationale. "Ensemble, nous devons faire vivre les valeurs libérales et construire un RHDP encore plus fort et dynamique, en Côte d'Ivoire et à l'international", a-t-il souhaité.