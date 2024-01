Afrique: En route vers la CAN - 18 « Lions » présents au galop mercredi à Diamniadio

L'équipe nationale du Sénégal a effectué, mercredi 3 janvier, son troisième galop d'entraînement au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sous la supervision de Régis Bogard, les 18 « Lions » présents ont effectué une légère séance en attendant que la « Tanière » affiche complet. Afin de cacher son jeu, Aliou Cissé n'a accordé que les quinze premières minutes de la séance à la presse. À peine sortis des vestiaires, Cheikhou Kouyaté et ses partenaires n'ont pas perdu trop de temps pour se mettre dans le bain. Regroupés au rond central, ces derniers ont écouté les dernières consignes du sélectionneur national qui n'a pas tardé à donner le coup d'envoi. Deux tours de terrain auront suffi aux « Lions », histoire de se dégourdir les jambes avant qu'ils ne commencent à effectuer des exercices physiques. Tous les joueurs présents ont pris part à ce galop et ont eu droit à une séance très intense.

L'effectif n'est pas encore au complet, mais le rythme était bien là. Les « Lions » se sont entraînés dans une belle ambiance et ont fait preuve d'une très grande détermination.

Sous la supervision de Régis Bogaert, ces derniers ont été scindés en quatre groupes de quatre pour animer les ateliers. Cet exercice n'aura duré que quelques minutes avant que les joueurs ne soient invités à rejoindre le rond central pour des exercices avec ballon sans Nampalys Mendy. Le milieu de terrain du Rc Lens, qui revient de blessure, a été ménagé par le staff et a dû se contenter de tours de terrain supplémentaires, à l'écart du groupe. Dans les buts, Édouard Mendy et Mory Diaw se sont prêtés à coeur joie aux tirs et aux centres de Tony Sylva, l'entraîneur des gardiens en attendant l'arrivée de Sény Timothy Dieng.

Pour l'heure, le groupe d'Aliou Cissé affiche sérénité et confiance. Plus que neuf joueurs et l'effectif sera au grand complet pour ce stage qui a démarré depuis le 30 décembre.

Les « Lions » présents : Édouard Mendy, Mory Diaw, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Fodé Ballo Touré, Formose Mendy, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Ismael Jacobs, Abdou Diallo, Krepin Diatta, Cheikhou Kouyaté, Pape Guèye, Nampalys Mendy, Lamine Camara, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Habib Diallo, Illiman Ndiaye.

La Tanière s'ouvre à la presse aujourd'hui

Après cinq jours de stage, la tanière sera ouverte à la presse ce jeudi 4 janvier, à l'hôtel Radisson de Diamniadio. Une occasion pour les « Lions » qui iront défendre leur titre en Côte d'Ivoire de s'entretenir en toute sérénité avec les journalistes, avant leur départ pour la Côte d'Ivoire prévu le 9 janvier. Pour l'instant, la « Tanière » n'a pas encore fait le plein. Seuls 18 joueurs ont répondu présent. Le reste du groupe est attendu au plus tard dimanche, veille de match contre le Niger en amical, qui entre dans le cadre de la préparation de la Can. Les « Lions » reprennent le chemin des entraînements l'après-midi, à 17 heures, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette séance est ouverte à la presse.

MATCH AMICAL SÉNÉGAL-NIGER DU 8 JANVIER

Le prix des tickets fixé entre 1 000 et 75 000 FCfa

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a informé, hier, à travers un communiqué, de l'ouverture de la billetterie pour le match qui opposera le Sénégal au Niger le 8 janvier, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette rencontre amicale entre dans le cadre de la préparation des « Lions » pour la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 13 janvier. Selon l'instance fédérale, les prix varient entre 1000 FCfa pour une place classique et 75 000 FCfa pour une place Vip centre. Ainsi, les supporters auront le choix. Ceux qui désirent assister au match à partir de la tribune Rouge Centre devront débourser 2000 FCfa contre 1000 FCfa pour ceux Catégorie Rouge Virage. Les prix pour les tribunes Jaune virage et Jaune centre sont respectivement fixés à 3000 et 5000 FCfa. Une place dans l'annexe loge revient à 10 000 FCfa. Pour le Fauteuil Vip Central, il faut casquer 25 000 FCfa, 50 000 FCfa pour le ticket VVip Latéral et 75 000 FCfa pour le ticket VVip centre.

Cameroun: Onana rejoindra ses coéquipiers la veille du match contre la Guinée

Adversaire du Sénégal dans le groupe C, le Cameroun risque de ne pas compter sur son gardien de but, André Onana, pour son premier match de la Can contre la Guinée, le 15 janvier, à Yamoussoukro. En effet, son club, Manchester United, qui dispute un match crucial contre Tottenham, le 14 janvier, en Premier League, a décidé de garder son dernier rempart. Élément indispensable à Erik ten Hag, le portier camerounais a été retenu avec l'aval de la fédération camerounaise qui a compris l'enjeu pour United d'avoir son gardien à disposition pour ce rendez-vous. Onana pourra rejoindre ses coéquipiers à quelques heures de l'entrée en lice des « Lions indomptables » le 15 janvier face au Syli National.

Algérie: Rabah Madjer s'attend à une Can indécise

Dans une interview parue, hier, sur le site de la Caf, la légende du football algérien, Rabah Madjer, a révélé que le niveau de la Can « Côte d'Ivoire 2023 » sera très relevé. « Certaines équipes auront pour objectif d'aller loin dans la compétition continentale, tandis que d'autres entreront dans la compétition avec l'envie de remporter le titre », a dit le lauréat du Ballon d'Or africain en 1987. Pour Madjer, la désignation d'une équipe spécifique reste donc très difficile, surtout au vu de la participation de grandes équipes à la compétition. Selon lui, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria sont tous de potentiels grands favoris.

L'Algérie pas favorite, selon Djamel Belmadi

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a affirmé, hier, que son équipe ne faisait pas partie des favoris de la Can 2023. Selon le technicien champion d'Afrique en 2019, d'autres équipes avaient de meilleures chances de remporter le titre. Toutefois, Belmadi, qui joue la prudence, a reconnu que le pays hôte, la Côte d'Ivoire, serait l'équipe à battre. Outre les « Eléphants », il a cité l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Nigeria, comme des prétendants plus sérieux que les champions en titre. « De facto, nous ne sommes pas favoris. Nous arrivons à ce tournoi lentement mais sûrement, avec beaucoup de certitudes », a déclaré Belmadi. L'entraîneur algérien garde toujours en mémoire l'élimination de son équipe au premier tour de la dernière édition, suivie de son incapacité à se qualifier pour la Coupe du monde 2022.