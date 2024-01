Afrique: Le Président de Sierra Léone achève une visite officielle de trois jours en Algérie

ALGER — Le Président de la République de Sierra Léone, Julius Maada Bio, a achevé jeudi une visite officielle de trois jours en Algérie, marquée par la volonté des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale et l'approfondissement de la concertation autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

La visite en Algérie du Président Julius Maada Bio et les entretiens qu'il a eus avec le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont permis aux deux pays d'afficher leur volonté commune pour renforcer les relations d'amitié et de solidarité historiques qui les unissent et a permis aux dirigeants des deux pays de passer en revue l'état des relations bilatérales et d'examiner les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération dans divers domaines, en vue de lui insuffler une nouvelle dynamique.

Cette visite qui a coïncidé avec l'entame par les deux pays de leur mandat de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2024-2025, a été l'occasion pour les deux Présidents d'approfondir la concertation et échanger les points de vue autour de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris les derniers développements enregistrés en Afrique et dans la région du Sahel.

Le Président de la République a soutenu, en outre, que l'Algérie et la Sierra Leone "poursuivront leurs actions dans le sens d'une solution juste et durable à la question sahraouie, conformément aux décisions du Conseil de sécurité et de la légalité internationale, et coordonneront leurs positions concernant les questions sécuritaires, particulièrement sur la situation dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest".

%

Il s'est dit, par ailleurs, convaincu que la visite du président Julius Maada Bio en Algérie aura permis d'insuffler une "nouvelle dynamique" à la coopération bilatérale.

Pour sa part, le Président de Sierra-Léone a relevé une "convergence des positions" entre les deux pays sur les exactions que subit le peuple palestinien et sur "le règlement de la question du Sahara occidental dans le cadre des chartes internationales".

A la fin de sa visite, le Président sierra léonais, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, s'est rendu à Djamaâ El-Djazaïr où il a visité ses différentes structures et écouté un exposé sur ce grand édifice à portée religieuse, civilisationnelle et sociale.