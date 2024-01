Algérie: Inondations à Tipasa - Des décisions présidentielles illustrant la dimension solidaire de l'Etat

TIPASA — Les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au lendemain des inondations ayant touché la wilaya de Tipasa, le 25 mai 2023, illustrent au plus haut point, la dimension solidaire de l'Etat algérien, et la rapidité de prise en charge des sinistrés, dont notamment les marins pêcheurs et les approvisionneurs de bateaux.

La nuit du 25 mai, de fortes précipitions pluviales, estimées entre 100 et 160 mm, un volume non enregistré depuis plus de 20 ans, se sont abattues sur la partie est de la wilaya, causant des coupures de routes et l'effondrement partiel et total d'habitations, et la prise en charge des dégâts a coûté la bagatelle de quatre (4) milliards de DA à fin 2023, outre l'indemnisation des pertes subies par les pêcheurs.

Immédiatement après cette catastrophe, le président de la République, M Abdelmadjid Tebboune, a présidé un conseil ministériel, sanctionné par une décision d'affectation, en urgence, d'une enveloppe de 10 milliards de DA pour la prise en charge des victimes de ces inondations et l'indemnisation des pertes subies, mobilier et équipements de bateaux, entre autres. Une prime de solidarité de 30.000 DA a été, aussi, attribuée aux pêcheurs, outre la décision prise de reloger la totalité des familles sinistrées dans un délai de 24 heures.

Pas moins de 121 familles sinistrées ont été relogées par les autorités locales, dans des appartements neufs, en application des décisions présidentielles.

Quelques jours seulement après ces inondations, les citoyens de la ville de Fouka, au même titre que ceux des communes de Khemisti, Koléa et Chaiba, ont retrouvé leur train-train quotidien, et les élèves ont repris le chemin des écoles, après une fermeture préventive de trois jours, tandis que les routes ont été rouvertes à la circulation dès le lendemain.

Parallèlement à ces actions d'urgence, les autorités locales ont entamé l'évaluation des dégâts ayant affecté les infrastructures de base, notamment les ports de Khemisti et Fouka, les routes et les habitations, partiellement fissurées ou complètement détruites, au même titre que le recensement des pêcheurs en arrêt d'activité, au nombre de 811, ayant tous bénéficié d'une prime de solidarité de 30.000 DA, à partir du mois de juin jusqu'à octobre derniers.

Vaste programme pour faire face à la situation

Considérant qu'il est la source de subsistance de dizaines de marins pêcheurs, une attention particulière a été, par ailleurs, accordée au port de pêche de Khemisti, dans l'objectif de relancer son activité.

Cet intérêt a été réitéré par le président de la République, qui s'est engagé au suivi personnel de ce dossier lors du conseil ministériel qu'il a présidé le 26 novembre, en affirmant notamment que l'Etat n'abandonnera pas ses enfants dont les biens ont été détruits dans des circonstances de force majeure, engendrées par des catastrophes naturelles, et que la dimension de solidarité de l'Etat demeure un principe constant.

Il a, aussi, ordonné la recherche de mécanismes juridiques nécessaires pour garantir la prise en charge de ces cas à l'avenir, notamment à travers les compagnies d'assurance.

Un décret exécutif relatif à l'indemnisation et à l'octroi d'une allocation exceptionnelle aux pêcheurs impactés par les intempéries dans la wilaya de Tipasa, a été promulgué au mois de juin, et a nettement contribué à la relance du secteur de la pêche, mais, il a surtout sauvé des dizaines de familles du chômage.

Une enveloppe de 674 millions de DA a été affectée pour la prise en charge des pertes occasionnées au secteur de la pêche, selon les derniers chiffres communiqués par les services de la wilaya de Tipasa.

Une montant de près de 121 millions de DA de cette dotation a été destinée à la prise en charge de la prime de solidarité des pêcheurs déclarés en chômage technique, au nombre de 811, tandis que le montant d'indemnisation des approvisionneurs des bateaux s'est élevé à 53 millions de DA, selon la même source.

Le wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta, avait souligné dans de précédentes déclarations à la presse, l'affectation, par les pouvoirs publics, d'une enveloppe de 500 millions de DA pour le projet de réhabilitation du port de pêche de Khemisti et de l'abri de pêche de Fouka, dans le cadre de 16 opérations programmées à l'actif du secteur des travaux publics, portant, également, réhabilitation des routes nationales et de wilayas affectées par les inondations.

Une autre enveloppe de 250 millions DA a été destinée, dans le cadre du même programme, à la mise en oeuvre de 14 projets pour la réhabilitation, réfection, extension, et renforcement de routes nationales et de wilaya, endommagées à des degrés divers, outre l'éradication des points noirs sur certains axes habituellement sujets aux inondations, lors d'importantes chutes pluviales.

Par ailleurs, une dotation globale de près de trois (3) milliards DA a été destinée à la réalisation de 22 projets portant sur le renforcement et rénovation des réseaux d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, outre d'autres projets pour le nettoyage des cours d'eau et leur protection contre les inondations.

Pas moins de 140 familles ont également bénéficié d'aides financières, estimées à 41 millions de DA, destinées à la réfection de leurs logements endommagés, selon les chiffres de la wilaya.

Les indemnisations décidées par l'Etat suite à ces inondations, ont également profité à 1.345 familles, dont les équipements électroménagers et les meubles ont été endommagés, lesquelles ont bénéficié à la mi- juillet écoulé d'aides financières pour renouveler leurs meubles et équipements.