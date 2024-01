Tunisie: Voitures anciennes - La 4-4 tunisienne est de retour

La 4-4, une voiture qui, pendant très longtemps, a fait partie du paysage

Une unité nouvellement installée en Tunisie fabrique de nouveau la 4-4.

La 4-4 en Tunisie n'a rien à voir avec ces véhicules tout terrain, sophistiqués et performants que construisent à qui mieux mieux toutes les grandes marques automobiles.

La quat-quat, comme on l'appelle ou «la bâchée», concerne davantage le conducteur, sa profession et un certain comportement social que la marque réelle de la voiture.

L'appellation concernait au départ la 404 Peugeot, première du genre, mais elle couvre aujourd'hui indifféremment l'Isuzu ou la Citroën pourvu qu'elle soit utilitaire.

Ce qualificatif étant employé au sens le plus large du terme car la 4-4 est utilisée pour toutes les fonctions possibles et imaginables : transport de matériel, de bétail ou d'humains, indifféremment.

Elles sillonnent les routes à toutes heures du jour et de la nuit, créant une confrérie redoutable et redoutée.

Les chauffeurs de 4-4 sont souvent vindicatifs, virulents, téméraires et imprudents. Ils conduisent selon un code qui leur est propre : passer à tout prix, à tous risques, et... à toute vitesse. Car ils sont, ma foi, très sollicités : c'est en 4-4 qu'on déménage, et on les voit transporter des assemblages de sommiers défiant toutes les lois de la pesanteur.

C'est en 4-4 qu'on se marie, et que l'on expose à tous vents le trousseau de la mariée, au rythme de youyous sonores.

C'est en 4-4 toujours que l'on transporte les moutons de l'Aïd au milieu de la paille et du crottin.

C'est en 4-4 que l'émigré, qui a réussi sous d'autres cieux, rentrait en bateau croulant sous les marchandises, preuves concrètes de son succès lointain.

C'est en 4-4 enfin que l'on accompagnera le défunt jusqu'à sa dernière demeure en ralentissant tout de même la vitesse pour que le deuil puisse suivre.

Véhicule à tout faire, à tout vivre, la 4-4 est un fait de moeurs qui donne une coloration particulière aux routes tunisiennes.

On la décrie, on l'honnit, mais elle a manqué à tout le monde quand elle a disparu. Aujourd'hui, elle fait la joie de tous car elle est de retour!