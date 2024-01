Tunisie: L'USBG assomme EGSG et obtient le bonus - En beauté !

Nassim Sioud et ses partenaires ont fait le match parfait qui les a propulsés à la quatrième place avec les quatre précieux points de bonus

L'entraîneur de l'US Ben Guerdane Ramzi Jarmoud est aux anges. Il a réussi le pari pour lequel il est venu. Arracher la quatrième place et les quatre points de bonus pour entamer la phase du Play-Out avec un avantage important et ne pas trop souffrir ni avoir de grandes frayeurs pour assurer le maintien en Ligue 1. La victoire impérative, que ses joueurs devaient obtenir aux dépens du club gafsien EGSG qui nourrissait la même ambition, a été signée avec une facilité déconcertante qui l'a agréablement surpris au point de l'étonner.

Au départ, personne n'aurait imaginé ni parié, en effet, que les Jaune et Noir parviendraient à inscrire 5 buts au cours de la première période d'une partie qui paraissait équilibrée sur le papier. Le match qu'on croyait le plus ardu et le plus indécis de la première phase a révélé finalement son sort après seulement 45 minutes de jeu avec un grand festival offensif des coéquipiers de Chaouki Ben Khedher qui a regretté de ne pas avoir été de la fête, tout comme son partenaire Ayoub Tlili, et de ne pas avoir figuré dans la liste des convoqués pour cette rencontre à double enjeu.

Nassim Sioud, l'homme du match

Le principal artisan de ce beau festival et héros de cette belle affiche de mercredi a été l'attaquant Nassim Sioud. Longtemps dans l'ombre de Béchir Ghariani, fer de lance de l'attaque benguerdanaise, cet attaquant de race a profité de son entrée comme titulaire pour montrer de quel bois il se chauffe. Après que Meskini a ouvert la marque et libéré tôt son équipe avec un but dès la deuxième minute de jeu, Nassim Sioud s'est chargé presque à lui seul d'alourdir la note et de faire subir aux Gafsiens une débâcle sans précédent dans leur histoire.

En 34 minutes, il leur a mis 4 ballons dans les filets. Avec une adresse, une habileté et une technique de frappe des plus somptueuses. 12e minute : un tir à ras de terre bien enroulé à quelques mètres de la surface de réparation est allé mourir au ras du poteau gauche. 36e minute : une tête au second poteau à bout portant sur corner, placée avec fougue sous la barre transversale.

44e minute : un exploit de Béchir Ghariani avec un ballon sur le poteau gauche repris et centré par le même joueur et c'est toujours Nassim Sioud qui est au bon endroit pour le pousser rageusement de la tête dans les filets. 45 minutes + 1 : bien servi sur le côté gauche, dans le dos d'une défense adverse déséquilibrée et déboussolée, Nassim Sioud termine sa belle prestation par un joli lob en pleine course comme on n'en voit que rarement dans notre championnat. Un quadruplé qui a été un vrai régal dans une première mi-temps dominée de bout en bout par les protégés de Ramzi Jarmoud et qui leur a assuré la victoire. Le cadeau venu de Tabarka avec le succès du CA sur l'OB les a fait grimper à la quatrième place avec 4 points de bonus. C'était inespéré il y a quelques semaines.

«Quand j'ai pris l'équipe en main, les Cigognes de Béja avaient une avance sur nous de 7 ou 8 points. Le fait d'avoir rattrapé tout ce retard est un grand exploit que nous avons amplement mérité vu les gros progrès que nous avons faits. Oui, à coeur vaillant, effectivement rien n'est impossible», a déclaré le coach des Jaune et Noir, tout fier de son travail et de ses joueurs.