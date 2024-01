Afrique: Mohammed Kudus comparé à une ancienne légende des Black Stars

Kwado Twum Boafo membre du Ghana National Democratic Congress, estime que Mohammed Kudus est le meilleur talent des Black Stars depuis Abedi Pele.

Mohammed Kudus qui a rejoint West Ham United en provenance de l'Ajax Amsterdam cet été, a vraiment pris du temps avant de gagner sa place dans le onze de départ de David Moyes.

Pour Kwado Twum Boafo l'agressivité du joueur de 23 ans, le distingue des autres talents ghanéens. « Kudus est un joueur polyvalent et multifonctionnel. Je ne veux pas paraître controversé et manquer de respect à d'autres talents, mais je ne pense pas que nous ayons eu de meilleurs joueurs pour les Black Stars depuis Abedi Pele.Il a plus de verve, plus d'agressivité et plus de volonté de réussir que les autres. Le talent n'est pas tout. Kudus est agressif et c'est le secret de sa réussite. Partout où il est allé, on s'est demandé qui il allait mettre sur le banc, mais il a toujours réussi. », a déclaré Boafo à GhanaWeb.