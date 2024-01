Congo-Kinshasa: Avec probablement plus de 450 sièges, Félix Tshisekedi - La victoire écrasante va se répercuter sur les résultats aux élections législatives

Dans une interview spéciale élections 2023, Me Yves Tunda Ngiefu, Vice-président de la Convention pour des Nouvelles Valeurs, CNV en sigle, Parti Politique cher à l'ancien Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Tunda Ya Kasende, et candidat député national à la circonscription électorale de Tshangu, s'est prononcé sur la victoire écrasante de Félix Tshisekedi. Qui, plus est, soutient-il, aura des répercutions sur les résultats des élections législatives, avec probablement une nouvelle majorité parlementaire de près de 450 sièges.

Décryptage

« A mon avis, la réélection de Félix Tshisekedi n'est pas une surprise, au regard d'abord de ce qu'il a fait pendant les 5 années qui ont précédé, et au regard du travail qu'il a abattu pendant la campagne électorale différente de tous ses challengers, et à noter que cette élection a bouleversé le système politique congolais, a mis fin au clivage politique, le clivage communautaire et confessionnel, car on peut dire qu'aucun homme politique a le monopole d'une circonscription électorale. Félix Tshisekedi a eu des voix partout, même là où ses adversaires ont gagné, il a eu des voix. Cette large victoire s'explique par l'adhésion du peuple à sa vision, le peuple lui a fait confiance, vu sa volonté, son énergie pour le développement de la Rdc...

Et c'est la première élection présidentielle de notre pays qui n'est pas contestée, ni par la communauté internationale, ni par les confessions religieuses, notamment l'église Catholique, ni les médias internationaux. Le peuple Congolais se reconnaît au Président élu, je cite Son Excellence Félix Tshisekedi, et personne ne peut contester la confiance distinguée et renouvelée à Félix Tshisekedi par le peuple Congolais.

Quant à la prochaine majorité parlementaire, la nouvelle majorité parlementaire, scientifiquement, la victoire écrasante de notre candidat président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va se répercuter sur les résultats aux élections législatives avec probablement plus de 450 sièges, il est donc possible que l'union sacrée rafle à elle seule ce nombre des sièges au parlement, car les élections étaient couplées à l'élection présidentielle. Le score qu'obtient le président de la République, c'est le score qu'obtiennent les députés, et en plus l'opposition n'a pas présenté ses candidats députés à tous les niveaux, ils étaient en train de se préparer pour la contestation, ils n'ont pas travaillé sur cet aspect, et nous à l'union sacrée, nous avions travaillé sérieusement, nous avons travaillé partout, nous avons battu campagne partout, et scientifiquement, la victoire écrasante de Félix Tshisekedi va se répercuter sur les élections législatives...

Quant aux irrégularités constatées lors des scrutins, cela ne va pas impacter sur la majorité parlementaire de l'union sacrée... En tant que citoyen et observateur, je ne peux pas confirmer qu'il y a eu des hommes politiques ou des candidats députés qui ont voté avec des machines de la Céni à domicile, mais il faut dire que ces actions malveillantes ne sont pas de la majorité, l'opposition aussi est concernée, c'est à la Céni de sanctionner... ça n'aura pas d'impact sur les nombres des sièges qu'aura l'union sacrée.

Les élections se sont bien passées, bien déroulées, le travail qu'a fait la Céni ici, même en Europe, ils ne sauront pas, car on a eu plus de 100.000 candidats, c'est un grand défi, malgré quelques soucis techniques ou matériels, la Céni est à féliciter, un exploit qu'a fait la Céni.