Congo-Kinshasa: En encourageant toutes les parties à recourir à des voies pacifiques pour toute revendication, RDC - Les prélats catholiques et protestants condamnent la violence aussi bien verbale que physique

Les Présidents de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) Marcel Utembi et de l'Église du Christ au Congo (ECC) André Bokundoa, ont signé hier jeudi 4 janvier, une déclaration conjointe à la suite de l'observation électorale pour la justice et la paix post-électorales. D'entrée de jeu, les deux prélats condamnent fermement la violence aussi bien verbale que physique, observée tout au long de ce présent processus, et encouragent toutes les parties prenantes à recourir à des voies pacifiques pour toute sorte de revendications.

Par ailleurs, ils invitent la CENI à honorer son engagement pris devant la Nation de publier les résultats provisoires dans le respect de l'article 71 de la Loi électorale notamment, bureau de vote par bureau de vote, et exhortent le Peuple congolais à demeurer uni et vigilant dans le combat contre les antivaleurs d'où qu'elles viennent.

Tout en saluant le professionnalisme de la Mission d'Observation Electorale conjointe, la MOE CENCO/ECC, du 28 Décembre 2023, les deux signataires de ce document relèvent quelques points essentiels sur les dernières élections. Pour ce, ils exhortent le Procureur Général près la Cour constitutionnelle de se saisir d'office de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin d'amener la haute juridiction de la sincérité électorale à dire le droit et redorer la fierté de la République et d'ouvrir des poursuites judiciaires, en sa qualité de garant de l'action publique, à l'endroit de tous les auteurs d'actes de violation et de fraude électorales.

Les prélats de ces deux confessions religieuses notent aussi les efforts accomplis par la CENI et le Gouvernement ainsi que par les autres parties prenantes pour l'organisation de ces élections dans le délai constitutionnel, dans un contexte particulièrement difficile du point de vue sociopolitique, économique et sécuritaire.

« Nous saluons l'engagement du Peuple congolais qui s'est mobilisé à aller voter en dépit des désagréments liés au déploiement tardif des matériels sensibles et aux dysfonctionnements des Dispositifs Électroniques de Vote (DEV) dans les bureaux de vote ainsi que sa vigilance qui a mis à découvert des cas d'irrégularités. Ce geste civique hautement symbolique prouve à suffisance que le Peuple congolais ait atteint une maturité qui ne peut plus permettre la manipulation politicienne ou l'imposition de la fraude électorale. Nous déplorons le fait que ce processus électoral a connu plusieurs cas de violation du cadre légal!, de l'administration électorale et a occasionné plusieurs irrégularités documentées dans les annexes de la déclaration préliminaire sus-évoquée», ont-ils indiqué.

Et de poursuivre : « Au regard de ces irrégularités, en plus des recommandations formulées dans la déclaration préliminaire de la MOE CENCO-ECC du 28 décembre 2023, dont la mise en oeuvre aurait le mérite de rassurer les uns et les autres, de consolider la paix, la cohésion et la stabilité en RD Congo, nous demandons à la CENI de faire la lumière sur tous les cas documentés par les différentes parties prenantes. Une commission d'enquête indépendante et mixte s'avère nécessaire. Car, de cette lumière dépend aussi l'acceptation des résultats à chaque niveau des scrutins ».Emma Muntu