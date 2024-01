Congo-Kinshasa: Message de félicitations de la SNCC SA au Chef de l'Etat élu, Son Excellence Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO

Nous avons appris avec grande joie la proclamation par la voie des ondes, des résultats issus des élections du 20 décembre 2023 et aux termes desquels, la CENI vous a déclaré gagnant avec 13.512.633 de voix et 73,34 % des suffrages exprimés par le peuple congolais. Vous être donc ainsi proclamé Eu Président de la République et Chef de l'Etat pour un second mandat de 2024-2028.

Aussi, au nom du Conseil d'Administration, de la Direction Générale et du personnel cheminot et marin de la SNCC SA, nous nous empressons de vous adresser nos sincères et chaleureuses félicitations pour ce plébiscite jamais connu dans l'histoire de notre pays.

Plus que par le passé, la SNCC SA qui n'a cessé de bénéficier de votre sollicitude et de votre soutien pour son redressement et sa modernisation, promet de soutenir votre second mandat à la tête de l'Etat.

Nous implorons l'aide de l'Eternel Dieu pour que ce combat soit une réussite au profit des actions d'envergure pour l'amélioration du bien-être des Congolais.

C'est dans ce cadre que, consciente de sa position avec le transport multimodal qu'elle assure dans 12 sur les 26 provinces du pays, la SNCC SA espère obtenir plus d'attention du gouvernement.

Voilà pourquoi, la SNCC SA se dit prête d'apporter sa contribution tous azimuts dans sa lutte contre la pauvreté, la sécurisation du pays et la reconnaissance d'une République plus forte, plus unie et plus prospère au coeur de l'Afrique.

Que vive la RDC et son Président de la République.

Fait à Lubumbashi, le 03 JAN 2024

Fabien MUTOMB KAN KATO

DIRECTEUR GENERAL

Jean Ladis UMBA LUNGANGE

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION