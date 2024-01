Congo-Kinshasa: Un des grands mécènes de la musique en 2023, RDC - Me Hugues Pulusi salue la victoire de Tshisekedi !

En 2023, Maître Hugues Pulusi Eka s'est révélé au grand public comme une nouvelle figure du mécénat dans la musique en République Démocratique du Congo. Son soutien aux artistes musiciens et comédiens a fait de lui un homme exceptionnel dans l'univers de la Rumba congolaise. Selon plusieurs chroniqueurs de musique, Pulusi Eka mérite le trophée du meilleur mécène culturel de l'année qui sera remis prochainement à Kinshasa.

Par reconnaissance, nombreux parmi les stars de la musique l'ont dédicacé dans plusieurs chansons sorties pendant l'année 2023. Werrason, Chai Ngenge, JB Mpiana, Héritier Watanabe, Reddy Amisi, Phénomène Esobe, Maestro Fabregas et But na filet. Ce sont des leaders de la scène musicale congolaise qui ont porté et rendu célèbre son nom à travers leurs oeuvres à succès. Le nom de Pulusi Eka Hugues raisonne de manière fracassante dans 8 chansons sur 10 dans les discothèques de la Capitale.

Très reconnaissant, le célèbre avocat a également rendu l'ascenseur aux artistes, en leur offrant des occasions de se produire en live dans son fief natal à Idiofa, dans la province du Kwilu.

Il faut noter qu'au-delà du mécénat, Pulusi Eka est un avocat réputé et acteur politique. Il est aussi cadre au sein de l'Union pour la Nation Congolaise (UNC), parti cher à Vital Kamerhe.

Actualité oblige !

La proclamation des résultats provisoires donnant Félix TSHISEKEDI vainqueur à la présidentielle du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) n'a pas laissé indifférent ce grand mécène de la musique congolaise.

Au cours d'un entretien avec la presse, Hugues Pulusi a salué la victoire et félicite le chef de l'Etat pour sa reconduction à la tête de la République Démocratique du Congo.

«Excellence Monsieur le Président de la République, c'est avec une grande satisfaction que nous avons suivi l'annonce de votre réélection. A cet effet, nous vous adressons nos vives et chaleureuses félicitations», a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : «Par cette même occasion, nous adressons nos remerciements à toute la population du Kwilu , particulièrement celle d'Idiofa qui s'est investi en renouvelant sa confiance en votre personne le 20 décembre 2023. Au nom de tous ces hommes et ces femmes nous vous souhaitons nos voeux de bonheur, de prospérité et plein succès dans vos lourdes responsabilités durant tout votre second mandat».

Profitant de l'occasion, Maitre Pulusi appelle la population du Territoire d'Idiofa, particulièrement la jeunesse à soutenir le second mandat du chef de l'Etat Félix Tshisekedi pour le développement du pays sur tous les plans mais aussi à continuer à faire confiance à l'UNC.

Celui que les autochtones de Kwilu appellent affectueusement, la "Main sacrée d'Idiofa", a également renouvelé sa loyauté au président de son parti, Vital Kamerhe pour son engagement autour de Félix Tshisekedi et lui présente ses voeux les meilleurs pour l'année 2024.

Rappelons que Me Hugues Pulusi était aussi candidat à la législature nationale du 20 décembre 2023 dans la circonscription électorale d'Idiofa où il est très connu grâce à ses actions sociales en faveur de la communauté.