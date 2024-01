Ile Maurice: Y a-t-il d'autres alternatives?

Le gouvernement s'est lancé dans la construction en masse de maisons à travers le pays. Il y a 38 sites déjà en chantier et un autre au stade d'identification à Souillac. L'objectif est de construire 8 000 maisons, dont les premières devraient être prêtes en juillet-août de cette année.

Selon un porte-parole de la New Social Living Development Company Ltd (NSLD), dans 90 % des cas, les travaux se déroulent comme prévu mais en raison du temps pluvieux, il y a du retard. La NSLD compte se lancer prochainement dans les infrastructures. D'ici à la fin de ce mois, des maisons-témoins seront présentées. Des compagnies qui ont décroché les contrats de construction ont dû avoir recours à la maind'oeuvre étrangère. Le nombre est estimé à quelque 6 000, venant notamment d'Inde et du Népal. La grosse majorité est à Maurice et, avant la fin du mois, le reste sera là. Rappelons que le coût par unité des maisons s'élève à Rs 2,7 millions et que le propriétaire aura un tiers de ce montant à payer. Ce coût exclut les infrastructures.

Il est bon de rappeler que le ministère du Logement a peiné avant de se lancer dans la construction des 8 000 maisons avec plein de questions sur la qualité du travail et la capacité de certaines familles à trouver environ Rs 1 million, si on tient compte que pour habiter une maison toute neuve, il y a certaines dépenses à faire. Osman Mahomed, responsable du dossier logement de son parti et exdirecteur général de la National Housing Development Co Ltd (NHDC) a interrogé régulièrement le ministre du Logement sur la politique du gouvernement au Parlement. Il nous révèle ainsi qu'un document costaud avec plusieurs mesures concrètes a été conçu par son parti pour être mis en oeuvre par un éventuel gouvernement.

Le député rouge lève le voile quand même sur une des idées qui ont été discutées, soit la revalorisation du concept de Sites and Services, qui consiste à morceler des terrains en 50-55 toises dans de bonnes régions. Ces morcellements disposeront de toutes les infrastructures, notamment les routes, l'eau, l'électricité et l'accès aux services de télécommunications. Ces terrains seront mis à disposition et vendus à des prix subventionnés vu que le coût des terrains est très élevé ces joursci. Chaque propriétaire sera appelé à construire la maison de son choix selon plusieurs prototypes proposés. Ces personnes seront financièrement accompagnées par une institution, comme la Mauritius Housing Corporation (MHC) qui a d'ailleurs vocation à aider la population au niveau du logement.

Le député du Parti travailliste ajoute que les personnes, outre le fait de construire une maison selon leur rêve et leur choix (des modèles proposés), auront l'occasion d'agrandir leur résidence au fur et à mesure de l'évolution de leurs moyens financiers. À part l'aide financière du gouvernement pour la dalle, ces personnes financeront le coût de leur résidence, tout en privilégiant le concept d'incremental housing et de self-help, évitant ainsi un grand fardeau sur les finances publiques pour la construction de maisons. Du coup, il n'y aura plus ces mauvaises dettes que notre interlocuteur estime à des centaines de millions pour la NHDC. Osman Mahomed ajoute qu'une fois le terrain alloué, le futur propriétaire d'une résidence aura un délai, par exemple, de cinq ans pour construire. Ce concept a l'avantage de viser plusieurs catégories de personnes.

De son côté, Bashir Khodabux, qui a été directeur de la NHDC, se demande si le gouvernement a fait une étude avant de se lancer dans cette politique de logement. Il se rappelle qu'au temps où il était à la NHDC, il y avait une politique de construire 500 maisons individuelles. Il se rappelle encore des sites, notamment Pointe-aux-Piments, Sébastopol, Quatre-Cocos, Camp-Ithier et St-Antoine. Une maison coûtait Rs 480 000 avec la possibilité pour un propriétaire d'agrandir sa résidence. Aujourd'hui, selon lui, plusieurs de ces logements l'ont été. Il cite les maisons à la route Militaire, à Port-Louis.

Bashir Khodabux estime que si un gouvernement veut donner la priorité aux classes sociales plus démunies, il faut aussi penser à la classe moyenne. Dans ce cas, il estime que la MHC doit venir avec un plan pour cette catégorie de personnes. «Nous avons aujourd'hui des maisons qui vont coûter des milliards et on sait bien ce qui va se passer quand de grosses sommes d'argent venant des finances publiques sont impliquées.»