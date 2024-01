Ile Maurice: Attention aux risques de fortes pluies

Depuis le réveillon Maurice est quasiment tous les jours sous une veille de fortes pluies. Qui s'avèrent d'ailleurs. Ce vendredi 5 janvier au matin également, les services météorologiques de Vacoas ont émis un bulletin. Il est valide jusqu'à ce soir 21h15. Quant à Alvaro, il n'est plus qu'un ancien système dépressionnaire, dans le sud Les prévisions pour les prochaines 24 heures annoncent des périodes nuageuses accompagnées d'averses au cours de la journée.

Les averses pourraient être localement fortes avec des orages sur la partie est, sud et sur le plateau central surtout cet après-midi.

La température maximale variera entre 27 et 29 degrés Celsius sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés Celsius sur le littoral. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés Celsius sur le plateau central et entre 25 et 27 degrés Celsius dans les régions côtières.

Des averses localisées, fortes par moments avec orages persisteront dans la soirée à l'est, sud et sur le plateau central. Le ciel s'éclaircira graduellement par la suite. Mi-couvert demain avec quelques averses sur les hauteurs.

La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres, devenant graduellement forte demain.

De plus, les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain.

Conseils pratiques: En cas de fortes averses orageuses, il est conseillé :

de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.

d'éviter les endroits sujets à des accumulations d'eau.

d'être très prudent sur les routes en raison d'une visibilité réduite sous les averses et due au brouillard.

La situation est suivie de très près par la météo de Maurice et ce bulletin sera réactualisé dépendant de l'évolution du temps.

Il est conseillé au public de consulter les bulletins de la météo qui suivront.