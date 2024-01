Ile Maurice: Deux autobus vandalisés - La police à la recherche des fauteurs de troubles

La police de Bambous enquête sur deux cas de dommages à des véhicules motorisés. L'incident s'est déroulé en début de soirée, mercredi, à hauteur de Résidence La Ferme. Plusieurs individus, actuellement recherchés, armés de rondins, de sabres et de pierres, ont endommagé deux autobus appartenant à la compagnie Luna et à la Corporation Nationale de Transport (CNT). Certains passagers ont réussi à prendre la fuite, tandis que d'autres ont été blessés et ont dû être transportés à l'hôpital pour des soins.

Le chauffeur de la CNT, qui a signalé l'incident à la police, explique qu'il roulait, vers 19 h 50, près du terrain de football en direction de Port-Louis avec trois passagers à bord, à une vitesse de 30 km/h, lorsqu'il a remarqué qu'un groupe d'individus armés qui se sont mis en travers de son chemin. Malgré sa tentative d'éviter les fauteurs de troubles, ces derniers ont donné plusieurs coups sur l'autobus. Le chauffeur affirme qu'il a tout de même continué sa route sans s'arrêter, se rendant ensuite au poste de police pour signaler l'incident.

En revanche, le receveur de Luna Transport a eu moins de chance. Il explique qu'en se dirigeant vers Port-Louis, devant le terrain de football de Résidence La Ferme, une vingtaine de personnes armées ont arrêté l'autobus avant de s'y introduire. Masqués, ils ont tout vandalisé sur leur passage, blessant des passagers.

Le chauffeur, craignant pour sa vie, a pu prendre la fuite, suivi de certains passagers, tandis que d'autres n'ont pas eu cette chance. Les individus ont lancé des projectiles et ont brisé les vitres ainsi que le pare-brise du bus. Bien que la police ait été alertée, à leur arrivée, les fauteurs de troubles avaient déjà pris la fuite. Le receveur a été blessé au dos et à la tête, et trois autres passagers ont dû être transportés à l'hôpital pour des soins. Un des passagers reste en observation.

Selon les informations recueillies, ces incidents ont eu lieu après un accident, bien qu'aucune plainte n'ait encore été enregistrée. La police prévoit de visionner les images des caméras CCTV afin d'identifier les fauteurs de troubles.