Afrique: De nombreux bénévoles viennent s'inscrire à Abidjan pour aider durant la CAN 2024

Ce 4 janvier à Abidjan, de nombreux jeunes se sont rendus au Palais de la Culture pour s'inscrire en tant que bénévoles durant la Coupe d'Afrique des nations masculine de football (CAN 2024) prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Reportage.

À neuf jours de la Coupe d'Afrique des nations masculine de football en Côte d'Ivoire (CAN 2024)*, les 20 000 bénévoles qui ont été retenus pour aider à l'organisation de la compétition africaine, prévue du 13 janvier au 11 février, étaient appelés à s'enregistrer ce 4 janvier au Palais de la Culture à Abidjan.

Si les 10 000 « volontaires », reconnus par la Confédération africaine de football (CAF), seront principalement dans les stades, les 20 000 « bénévoles » eux, devraient surtout être présents dans les villages CAN, jouer les rôles de guides touristiques et animateurs culturel.

Cohue et longues files d'attente

Une cohue, de longues files d'attente, mais aussi beaucoup d'excitation : des milliers de jeunes ont patienté pour valider leur enregistrement en tant que bénévole de la CAN 2024. Jonas, 24 ans et Jean-Michel, 26 ans, tous deux scouts, ont obtenu leurs précieux sésames : un contrat de bénévole et le t-shirt blanc du Comité d'organisation de la CAN (Cocan).

« Je suis dans l'obligation d'aider à la contribution de l'organisation de la CAN dans mon pays », lance Jonas.

Jean-Eudes, lui, vient de terminer ses études. « On ne peut pas rester les bras croisés », lance-t-il. Ce dernier est à la recherche d'un emploi : « Je pourrais m'intégrer dans une activité qui pourrait me rapporter un peu plus. »

Car les bénévoles ne le sont pas tout à fait, ils touchent une rémunération - officiellement un défraiement - à hauteur de 60 000 francs CFA, environ 91 euros.

Animer, embellir, assainir...

En théorie, ils devront animer, embellir ou assainir les espaces supporters ou les villages CAN. Mais à neuf jours de la compétition, personne ne connaît encore son affectation. « Concernant les activités, je dirais que à mon niveau, pas du tout », confirme l'un. « Pour le moment, on ne sait pas, mais on est prêt pour tout », répond un autre.

Pas de panique, selon le Premier ministre Robert Beugré, qui a assisté au concert donné en leur honneur, les bénévoles seront bien là pour donner le meilleur accueil possible « à tous nos invités, à tous ceux qui viennent à la CAN. Leur rôle est fondamental. On est très prêt ».

Ils sont tous convoqués pour une journée de formation le 8 janvier.

*Bien que cette l'organisation de cette édition ait été décalée à début 2024, la compétition continue de s'appeler officiellement Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.