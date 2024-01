Gabon: La culture de l'excellence passe par la culture de l'enthousiasme dans l'apprentissage

Le devoir moral de dire. On veut promouvoir l'excellence dans les classes de 100 élèves et plus. C'est compliqué !

Un 12 de moyenne trimestrielle au lycée de Nzeng- Ayong et un 12/20 à Immaculée, Mandela ou encore dans un établissement en manque d'enseignants, ce n'est pas pareil !

Très compliqué !

Cette mesure aurait dû attendre si la ligne budgétaire n'est pas celle attendue ou espérée. Là, le CTRI a manqué d'imagination créatrice en pleine période exceptionnelle. Cette décision pouvait attendre un mandat électif. Les élèves ont espéré. D'autres ont rêvé. Beaucoup d'entre eux sont déçus aujourd'hui alors qu'on devrait leur donner confiance et espoir...

Je ne suis pas contre la culture de l'excellence, du dépassement ou de l'affirmation de soi. Seulement, il y a des préalables. Je pense à cet effet qu'il nous faut y revenir sur les conditions d'attribution de Bourse pendant la Concertation Nationale. Revenir sur les objectifs recherchés et à atteindre dans notre système éducatif. Bien revoir ces conditions d'attribution en se fondant sur le réel ou la réalité du moment, en tenant compte de l'environnement scolaire, des enseignements classiques, des résultats de l'apprenant et ce que le monde nous exige...

Ce que je propose.

Que le CTRI relance les compétitions sportives, culturelles et que les programmes scolaires soient réaménagés ou revisités afin que les enseignements soient collés au contexte, qu'ils soient joyeux, motivants, donnant envie, enthousiasmants. Une autre démarche pédagogique pour tous les enseignements, une sorte de pédagogie du jeu qui, produirait une gamme d'émotions (plaisir, créativité, imagination, satisfaction, stimulation...) et boosterait les apprenants en leur donnant davantage le goût à apprendre... Si nous voulons que ces derniers soient excellents, de bons citoyens libres, réfléchis, critiques, autonomes et soucieux du vivre-ensemble, je pense que nous devons sortir de l'enseignement classique.

L'éducation et la formation par le jeu amèneront donc les enseignants à varier leurs approches pédagogiques et à faire bouger davantage les élèves, à les éveiller au maximum en développant en eux la compétence, la confiance en soi, l'effort, le dépassement de soi, l'abnégation et L'excellence ...

Or, là, on leur demande l'excellence sans rien leur proposer qui soit innovant.

Et même là, ce que je viens de proposer, nécessite la création des groupes, des travaux en ateliers, des exercices pratiques innovants, des plateaux sportifs, des salles de classe aménagées dans des établissements et avoir des enseignants formés dans la pédagogie par le jeu, le ludique.

Certains me diront ici que je rêve ! Mais c'est possible. Michaël Ferrari disait "Lorsque apprendre est amusant, l'avenir devient prometteur". En Philosophie par exemple, l'apprentissage et la pédagogie ludique viseraient l'autonomie de l'apprenant en faisant de lui un acteur de son apprentissage, en même temps un être détendu et stimulé qui teste des théories, développe ses compétences, les expérimente, les explore... Bref. Je m'active à le démontrer dans un travail de recherche personnelle.

On ne peut pas parler d'excellence dans l'éducation et l'apprentissage sans préalables, cela n'a pas de sens.

Mais bon ! Il y a tellement à faire dans l'éducation et les attentes sont énormes.

Mon avis.