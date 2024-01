Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Adam Bombole rejette toute contestation de la victoire de Tshisekedi

Le 31 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 20 décembre par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) avec 73,34 %, en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle, avant sa prestation de serment pour son second mandat. Si cette victoire a été saluée par certains candidats, parmi lesquels Adam Bombole, d'autres la rejettent, réclamant l'annulation pure et simple des résultats.

Des réactions et messages de félicitations affluent aussi bien au pays qu'au niveau international à propos de la victoire de Félix Tshisekedi. Promu président du Conseil d'administration de la Société congolaise des postes et télécommunications en juillet dernier, Adam Bombole a réagi sur X (ex-twitter) au sujet de la réélection du président de la République.

« Alea jacta est. Sincères et chaleureuses félicitations au PR05. La liesse populaire qui a suivi la publication des résultats n'appelle aucune contestation. Heureuse et prospère année 2024 à tous. Vive la République. Que Dieu nous garde » , a tweeté, quelques heures après la publication des résultats, le président du parti politique Ensemble, changeons le Congo (ECCo).

Quelques jours après le scrutin, Adam Bombole soulignait déjà le caractère inclusif de la présidentielle de 2023. En effet, aucun dossier de candidature n'avait été rejetté par la Céni lors de ce quatrième cycle électoral. « La démocratie inclusive est devenue une réalité, avec l'organisation, sans exclusion, des élections générales à tous les niveaux. La RDC commence à reprendre sa dignité, à redorer son blason longtemps terni et l'Etat de droit est devenu une évidence. Tout ceci, grâce à la clairvoyance du chef de l'État, Félix Tshisekedi » , déclarait-il. Il adressait une prière à Dieu « d'accorder au président de la République, Félix Tshisekedi, davantage sagesse, protection et longévité pour un Congo uni, fort, riche, prospère et émergent » .

Bien avant la tenue des élections, Adam Bombole avait lancé, toujours sur X, un appel à accorder un deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, donnant des arguments solides de sa prise de position. « Ne faites pas porter au PR 05 les fardeaux de vos frustrations, de la haine qui vous ronge et des insuffisances qui vous caractérisent. Certains devraient modérer leurs propos, même si la bouche est pleine ! » , avait-il recadré certaines mauvaises langues.

Et il avait dit : « Durant le premier mandat impacté par l'alliance FCC-Cach (nécessaire pour une transition apaisée) et perturbé par la pandémie du covid 19, beaucoup de temps et d'énergie ont été perdus ; le contexte et la conjoncture ne furent pas favorables. En deux ans de travail, beaucoup a été fait, mais cela semble insuffisant ! Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire dans tous les domaines, y compris dans le choix de collaborateurs, à tous les niveaux. Allons-nous jeter le bébé avec l'eau du bain ? Non ! Accordons tous un deuxième mandat plein au candidat n°20, non pas pour uniquement consolider ce qui est acquis, mais aussi pour appliquer, sans atermoiements, sa vision. Rappelons que le président élu n'est pas le président d'un camp politique, il l'est pour tous les Congolais. Que Dieu bénisse la RDC et nous garde » .