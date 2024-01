Maroc: A Aguelmam Azegza, l'INDH fortement impliquée pour promouvoir la scolarisation de la fille rurale

Khénifra — Dans la commune montagneuse d'Aguelmam Azegza (Khénifra), la maison de l'étudiante "Assoul" est devenue une adresse incontournable pour les filles de cette commune, souhaitant poursuivre leur scolarisation dans des conditions normales sans avoir à se préoccuper des charges lourdes liées à la scolarisation, au déplacement ou à l'hébergement.

Cette structure innovante mise en place dans le cadre de la troisième phase de l'INDH est une illustration éloquente de l'action irréversible de l'Initiative en faveur de la scolarisation de la fille rurale et montagneuse en s'attaquant au phénomène du décrochage scolaire et en s'attelant à réunir toutes les conditions à même de lutter contre ce fléau qui pèse sur cette commune lointaine à forte dominante montagneuse.

Cette institution à caractère social, créée en 2023 avec une enveloppe budgétaire de 2,5 millions de dirhams, contribue à la prise en charge de 48 jeunes filles "élèves" relevant de cette localité, tout en leur fournissant les services d'hébergement, d'alimentation ainsi que les autres conditions inhérentes à la réussite et à l'excellence scolaire.

Érigée sur une superficie totale d'environ 200 mètres carrés, cette structure comprend une salle de lecture et une autre équipée de matériel informatique permettant à ces filles de poursuivre leurs cours dans de bonnes conditions et de surmonter le handicap de l'éloignement des collèges et des lycées qui constitue l'un des facteurs qui favorisent la rupture de ces jeunes avec le milieu scolaire.

Cet espace social édifié sur deux étages a été réalisé par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain en partenariat entre le Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Édifié sur deux étages, l'établissement est géré par une association locale qui bénéficie d'un soutien annuel de la part de l'INDH.

Dans une déclaration à la MAP, Mourad Ahti, de la Division Action sociale à la préfecture de la province de Khénifra, a fait savoir que la mise en place de cette structure dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH constitue une autre étape importante dans le cadre des efforts engagés par l'INDH dans les zones à forte dominante montagneuse et se veut un jalon dans le processus de développement et de renforcement des structures d'hébergement au profit des apprenties des régions montagneuses.

L'Initiative nationale pour le développement humain à travers le 4ème programme se rapportant au développement du capital humain des générations montantes n'a eu de cesse de contribuer grandement à l'amélioration de l'offre éducative dans la région, a-t-il fait savoir, relevant que cette Dar Taliba offre des services d'hébergement et d'alimentation à un groupe de filles élèves du monde rural, ce qui permet de s'attaquer de manière efficace et efficiente aux freins au développement scolaire.

De son côté, la directrice de l'établissement, Kawthar Tamghit, a indiqué dans une déclaration similaire que cet établissement accueille environ 48 élèves et s'emploie à assurer des services d'accueil, d'hébergement, de nutrition et de suivi éducatif de qualité, relevant que l'établissement renforce aussi sa vocation de structure d'accompagnement des filles en difficulté scolaire dans la finalité de réduire le phénomène d'abandon scolaire en plus d'accompagner leur évolution et leurs résultats scolaires.

Plus qu'un simple espace social, Dar Taliba "Assoul" reflète ainsi l'engagement résolu du Royaume à assurer une éducation pour tous même aux élèves des zones les plus disséminées et lointains de l'Atlas en veillant à garantir l'ensemble des conditions de réussite de ces filles, déterminées à exceller en dépit de la difficulté à se déplacer et malgré la rudesse du climat peu favorable lors de la saison hivernale.