Afrique: Abdou Diallo optimiste avant la CAN - « Nous y allons conscients et conquérants. Je suis mieux en forme qu'à la CAN 2022 »

En regroupement avec le Sénégal, Abdou Diallo a déclaré ce jeudi se sentir mieux en forme que lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations remportée par son pays en terre camerounaise.

« Je suis mieux en forme qu'en 2022. Et peu importe à quel poste je jouerai, je donnerai mon maximum pour l'équipe. Je me sens très bien et content de retourner à la CAN pour une deuxième participation. Je garde de très bons souvenirs de la dernière édition qui était ma première. A titre collectif, nous nous sentons tous bien. Nous y allons conscients et conquérants », a déclaré le défenseur d'Al Arabi au Qatar, lors d'un Open Presse, rapporte l'APS.

L'ancien joueur du PSG estime que le Sénégal partira en Côte d'Ivoire avec l'esprit tranquille. « Par contre, je garde une grosse humilité, car toutes les équipes sur le continent sont fortes. Le niveau est homogène. Nous sommes confiants, mais humbles », a-t-il insisté.

Le joueur de 27 ans s'attend à disputer des matchs « chauds ». « Ce seront de gros matchs comme nous les aimons. C'est comme cela que nous pourrons marquer l'histoire. Nous allons entrer dans la compétition directement avec la Gambie (15 janvier à 14H GMT). C'est du positif. A nous de faire le boulot », a-t-il confié.

Toutefois, Diallo s'est dit prêt à jouer son rôle de leader naturel au sein de l'équipe pour l'aider à conserver son trophée. « Je suis naturellement comme ça (son leadership)Je suis à l'aise dans l'équipe pour être comme ça et j'espère que cela ne va pas changer. Nous en voulons plus de titres. C'est notre métier et le plaisir que cela nous procure, nous voulons le revivre", a-t-il ajouté, invitant les jeunes joueurs à s'amuser, à être affamés et prêts à aller au bout ».