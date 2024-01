Congo-Kinshasa: Dany Banza félicite Félix Tshisekedi pour sa brillante victoire

Message de l'Ambassadeur Dany Banza à Son Excellence Monsieur le Président de la République

Félix Antoine Tshisekedi et à la population congolaise à l'occasion de la brillante victoire publiée le 31 Décembre 2023

Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, c'est avec grande satisfaction que j'ai accueilli la publication, par la CENI, de votre écrasante victoire aux élections présidentielles du 20 décembre dernier. Cette grande victoire est un signal fort de la mobilisation de tous les Congolais derrière votre vision éclairée pour le devenir de notre pays, la République Démocratique du Congo.

J'aimerais profiter de ces mots pour adresser à votre Autorité mes très sincères félicitations pour ce résultat, fruit de votre travail acharné et de votre attachement aux valeurs démocratiques et au développement de notre pays pour lui assurer des lendemains meilleurs dans le concert des nations.

Par la même occasion j'adresse toute ma gratitude au peuple congolais en général et à mes frères Katangais en particulier pour la confiance renouvelée au Président de la République pendant ce processus électoral qui s'est déroulé de manière apaisée, et ce, malgré certains messages d'appel au trouble et au boycott de ces scrutins du 20 Décembre 2023.

Cette précieuse attitude de paix et de cohésion a démontré à la face du monde que nous sommes capables de transcender nos divergences pour l'intérêt commun.

Je remercie toutes les populations de nos quatre provinces issues du Grand Katanga pour le vote accordé à mon candidat que je leur ai présenté dans tous mes meetings. Votre vote a permis au Président de la République de se placer deuxième dans le Grand Katanga et parfois avec des scores auxquels d'aucuns ne pouvaient s'attendre. Prouvant ainsi, à la face du monde, si besoin était encore, que Félix Tshisekedi a réellement une assise nationale.

A tous ceux qui ont voté pour le Président de la République, je dis sincèrement merci et je vous recommande de garder toute la sérénité nécessaire et d'éviter, au modèle de notre leader Félix Antoine Tshisekedi, tout message ou comportement frisant le triomphalisme et la provocation, mais de prendre cette victoire avec beaucoup d'humilité, car nous avons la lourde responsabilité d'amener le Chef de l'Etat à la réussite totale de son deuxième mandat.

A tous ceux qui n'ont pas voté pour le Chef de l'Etat, vous avez exprimé librement votre choix, mais étant un pays démocratique, je vous recommande de vous rallier à la voix de la majorité pour un Congo plus apaisé. Tout message de tribalisme, de sectarisme ou toute velléité sécessionniste ne sont que des manipulations politiciennes tendant à déstabiliser l'espace katangais et le plonger encore dans l'incertitude du passé.

Le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi, étant le Président de tous les Congolais et Père de la Nation, est déterminé à sécuriser, développer et rendre prospères tous les Congolais quelles que soient leurs provinces, leurs croyances et leurs tendances politiques. Et donc, les Katangais n'ont aucune inquiétude à se faire quant à leur avenir et leur devenir pendant ce deuxième quinquennat.

Restons tous unis, comme un seul homme, autour du Président de la République, pour défendre chaque centimètre carré de notre pays, surtout pendant cette période où l'intégrité territoriale de notre pays est menacée par des agresseurs étrangers.

Je vous souhaite par cette même occasion, une merveilleuse année 2024, et que Dieu vous bénisse !