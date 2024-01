Maroc: Baisse des indices des valeurs unitaires à l'importation et à l'exportation au 3ème trimestre 2023

L'indice des valeurs unitaires à l'importation a enregistré une baisse de 17,2% au troisième trimestre 2023 en glissement annuel. Cette évolution résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires de l'«énergie et lubrifiants» de 34%, des «demi-produits» de 21,5%, de l'«alimentation, boissons et tabacs» de 17,2%, des «produits bruts d'origine minérale» de 66,7%, des «produits bruts d'origine animale et végétale» de 22,9% et des «produits finis d'équipement agricole» de 4,2%.

L'indice des valeurs unitaires à l'exportation a, de son côté, connu une baisse de 18,1% par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente.

Cette diminution s'explique essentiellement par la baisse des valeurs unitaires des «demi-produits» de 51,1%, des «produits bruts d'origine minérale» de 25,4% et de l'«énergie et lubrifiants» de 27%. En revanche, cet indice a augmenté dans les «produits finis de consommation» de 4,3%, les «produits finis d'équipement industriel» de 3,8%, les «produits bruts d'origine animale et végétale» de 33,1% et les «produits finis d'équipement agricole» de 12,9%.