Congo-Kinshasa: Dans son message de félicitations - Le Collectif des cadres et membres de l'Udps/Tshisekedi demande au Président Tshisekedi de privilégier les intérêts du peuple

*Au cours de sa réunion hebdomadaire du 13 Janvier 2023 dernier, le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI a adressé un message de félicitations au Président réélu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce message, cette structure d'appui interne de l'UDPS/TSHISEKEDI insiste sur le fait son Président du parti qui vient d'être reconduit à la magistrature suprême de la République Démocratique du Congo, puisse concilier le slogan « Le Peuple d'abord » avec celui des premières années de lutte de l'UDPS souvent entonné par son feu Président Etienne Tshisekedi wa Muklumba, à savoir, « Le Changement radical ».

Message de félicitations adressé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI, Structure d'appui autonome du Parti, présente ses sincères et franches félicitations au Camarade Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO pour sa brillante victoire incontestée et incontestable, digne d'un plébiscite, à l'élection présidentielle du 20 Décembre 2023.

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI tient à remercier le Vaillant Peuple Congolais qui, par ce renouvellement tranchant de sa totale confiance au Président de l'UDPS/TSHISEKEDI, a tenu à réaffirmer son engagement en faveur de la consolidation de notre souveraineté nationale eu égard aux pressions internes et externes de tous bords.

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI émet le voeu de voir ce deuxième mandat présidentiel axer sur la prise en compte des nombreuses attentes des populations congolaises, jadis chosifiées et clochardisées par la mauvaise gouvernance qui date de 1960. Cela va certainement concilier «LE PEUPLE D'ABORD» avec «LE CHANGEMENT RADICAL» cher au Lider Maximo Docteur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA d'heureuse mémoire.

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI rassure enfin le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, non seulement de son indéfectible soutien, mais aussi de son engagement sans faille à L'accompagner tout le long de ce second mandat qui doit effectivement amorcer le vrai développement de la République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 3 Janvier 2024

POUR LE COLLECTIF DES CADRES ET MEMBRES DE L'UDPS/TSHISEKEDI,

LE COORDONNATEUR NATIONAL,