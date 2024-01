Afrique: Malgré ses deux cartons jaunes , CAN - Le défenseur congolais Dylan Batubinsika sera éligible contre la Zambie

Le défenseur congolais, Dylan Batubinsika

Le défenseur congolais, Dylan Batubinsika sera éligible pour le premier match des Léopards à la phase finale de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), contre la Zambie, malgré ses deux cartons jaunes écopés lors de deux derniers matches des éliminatoires, respectivement contre le Gabon (0-2) et le Soudan (2-0), expliquent les règlements de cette compétition.

«Les avertissements reçus au cours des matches de la compétition de qualification n'entrent pas en ligne de compte pour les matches de la compétition finale. A la fin de la première phase du tournoi final (matches de groupe), les avertissements reçus sont annulés pour la suite de la compétition. Toutefois, les joueurs ayant reçu deux avertissements purgeront le match de suspension », stipule l'article 42.2 de ces règlements.

Le sociétaire de Saint Etienne à Paris en France a été averti d'un carton jaune au match contre le Gabon à Franceville, match soldé par la victoire des Léopards (2-0). Le match suivant à Kinshasa contre le Soudan pour le compte de la 6ème et dernière journée, Dylan Batubinsika a été aussi averti d'un autre carton jaune, ce qui laissait croire certaines opinions qu'il ne sera pas éligible pour le premier match des Léopards à la CAN contre les Chipolopolo Boys de la Zambie. C'est faux, le défenseur congolais sera bel et bien éligible pour ce match. Le duo Mbemba-Batubinsika sera en place dans l'axe central pour défier les Zambiens, les Marocains et les Tanzaniens.

Mihayo et Kidiaba rejoignent l'équipe à Abu-Dhabi

Le sélectionneur adjoint des Léopards Pamphile Mihayo, et l'entraîneur des gardiens, Robert Kidiaba bloqués à Kalemie, dans le sud-Est de la RDC, ont rejoint l'équipe en stage à Abu-Dhabi, aux Emirats Arabe-Unis. Les deux techniciens congolais sont allés via Addis-Abeba, en Ethiopie, où ils étaient attendus vers 3h du matin à Dubaï. L'équipe s'est regroupée depuis mardi comme initialement prévue, et s'entraîne chaque jour à deux reprises sous la supervision du sélectionneur principal, Sébastien Desabre.

L'effectif est maintenant au grand complet. Lionel Mpasi, Gédéon Kalulu, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu, Simon Banza, Edo Kayembe et Grady Diangana tous sont là, aux côtés du capitaine Chancel Mbemba, Dimitry Bertaud, Gaël Kakuta, Yoane Wissa, Silas Katompa, Charles Pickel, Rocky Bushiri, Théo Bongonda, Fiston Mayele, Brian Bayeye, Dylan Batubinsika, Aaron Tshibola, Henock Inonga, Siadi Baggio et Meschack Elia. Ils affûtent leurs armes pour une bonne Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire. Mais avant d'y aller, ils jouent en amical contre les Palancas Negras de l'Angola, le 6 janvier 2024, à Dubaï, et les Etalons du Burkina Faso, le 11 janvier 2024, à Abu-Dhabi.

Dix joueurs seront à leur première Can

Dix joueurs sélectionnés par le technicien français Sébastien Desabre joueront leur première Coupe d'Afrique des nations (Can).

Il s'agit de : Siadi Baggio, Mpasi Lionel, Bertaud Dimitry, Bushiri Rocky, Kalulu Gédéon, Bayeye Brian, Dylan Batubinsika, Inonga Henock, Joris Kayembe, Edo Kayembe, Pickel Charles, Tshibola Aaron, Diangana Grady, Silas Katompa, Bongonda Théo, Wissa Yoane, Banza Simon, Mayele Fiston, Kakuta Gaël et Moutoussamy Samuel.

Une première expérience qui peut être une source de motivation et de détermination pour ses fauves congolais qui découvriront la Can. Ils devront s'affirmer dans un groupe où les Lions d'Atlas du Maroc sont favori, les Chipolopolos de la Zambie peuvent surprendre et les Taifa tanzaniens qui certainement ne seront pas en Côte d'Ivoire, en victime expiatoire.