Ile Maurice: Perturbations techniques et autres punaises

Le vol MK 16 du 2 janvier, un Airbus A350-900, a fait débarquer environ 20 passagers en partance pour Paris, plus deux conteneurs de bagages juste avant le décollage. En fait, le décollage lui-même a été retardé de plus de six heures. Et lors du vol retour MK 17 du même avion de Paris à destination de Maurice, l'aéronef a dû rebrousser chemin alors qu'il survolait la mer Adriatique entre l'Italie et la Croatie.

Nous avons demandé au service de communication de MK de nous confirmer ces incidents et de nous en donner les raisons. En réponse, MK a confirmé que «les opérations d'Air Mauritius ces derniers jours ont été perturbées par des retards dus à une succession de problèmes techniques». Toutefois, aucun détail n'a été fourni sur l'origine de ces problèmes techniques, MK se contentant de s'excuser par deux fois dans un bref communiqué. Aucune mention non plus d'un autre problème pas vraiment technique, mais d'hygiène relatif à l'infestation de certains avions par des punaises et même des cancrelats. Toujours est-il qu'Air Mauritius affirme que ces problèmes sont indépendants de sa volonté. Des témoins nous ont fait part du transfert de certains passagers de la classe affaires vers la classe économie pour on ne sait quelles raisons, même si on nous parle du problème plus grave de présence de punaises et de cancrelats dans la classe affaires.

Nous apprenons de plus que le vol 17 qui avait dû faire demitour vers l'aéroport Charles de Gaulle, le 3 janvier, est rentré à Maurice sans aucun passager pour aller directement au hangar pour des réparations. Des questions restent posées quant aux véritables causes de ces incidents. Est-ce que des punaises peuvent, comme de vulgaires terroristes, forcer un avion à faire demi-tour ? Pourquoi le vol 17 pour Paris le 2 janvier a-t-il été allégé de 20 passagers - qui ont dû être hébergés et compensés - et d'une cinquantaine de bagages ?

Le 3 janvier, c'était le chaos à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam avec de longues files d'attente devant les comptoirs de check-in de MK. Selon nos informations, cet embouteillage aurait été causé par un manque de personnel au sol. Ces longues files d'attente ont causé un retard de deux heures du vol concerné, le temps pour les employés de MK de faire les check-ins avec les moyens du bord.

Une source pointe du doigt la mauvaise organisation du personnel, en vol ou au sol, alors que tout le monde savait qu'il y aurait beaucoup de trafic en cette période. Mais on blâme aussi les administrateurs d'Air Mauritius qui avaient licencié en masse une grande partie du personnel en 2020 sans prévoir la reprise. Reprise que les autres compagnies ont, elles, anticipée.