Ile Maurice: Les sœurs Ramsoful misent sur la créativité avec Ohh Shell

Mokshada Ramsoful, 24 ans, et sa soeur Venita, 37 ans, ont créé une entreprise artisanale écologique appelée Ohh Shell, qui utilise du ciment blanc pour fabriquer des articles permettant d'embellir son domicile. Leur vision est de reconstruire la nature pour soutenir l'artisanat local et de contribuer ainsi à créer un meilleur environnement de vie.

Ohh Shell, une entreprise familiale où chacun participe à la création des produits, utilise du ciment blanc et des coquillages pour apporter une touche décorative unique. Mokshada explique qu'auparavant, elles fabriquaient des produits avec du papier journal recyclé, mais qu'ils ne se vendaient pas bien. Elle note que bien que les gens encouragent le recyclage, ils n'achetaient pas ces produits, même si le rapport qualité-prix était excellent.

Par la suite, elles ont décidé de créer des produits artisanaux avec des cordes et des bougeoirs. Mokshada explique : «Je cherchais des petits bols que je pourrais décorer avec des coquillages. Avec le temps, j'ai commencé à innover et à faire des recherches sur le ciment blanc et la fabrication d'articles artisanaux.» Elle a commencé avec quelques moules de différentes tailles et a constaté que les gens apprécient les produits en ciment blanc pour l'esthétique qu'ils ajoutent aux maisons. Mokshada souligne l'importance de bien mélanger le ciment blanc, parfois en utilisant de la colle pour assurer une bonne adhérence. Le processus de séchage peut prendre cinq à six heures.

%

Ohh Shell a gagné en notoriété au fil du temps, recevant des commandes importantes et augmentant sa production en conséquence. La créativité des soeurs Ramsoful se nourrit de leur observation quotidienne des objets, complétée par des recherches et l'étude de vidéos d'artisanat. En admirant tous ces objets qu'elles ont créés, on ne peut pas dire que la créativité n'est pas innée chez elles.

D'ailleurs, Mokshada nous explique qu'elle ne cesse de travailler chaque jour sa créativité. «J'étudie minutieusement tous les objets qui me tombent sous la main pour voir comment les transformer en objets d'art.» Ohh Shell s'est fait un nom dans le domaine de l'artisanat, recevant des commandes régulières à thème pour des événements tels que mariages, anniversaires et fêtes religieuses. Venita souligne cependant que des craquelures dans les moules peuvent entraîner des pertes, étant donné que le ciment blanc est coûteux. Les prix des articles Ohh Shell varient de Rs 25 à Rs 675, en fonction du type et de la taille.

Les entrepreneuses estiment que la participation à des foires organisées pour les petites et moyennes entreprises (PME) est essentielle pour exposer leurs produits et établir des contacts avec le public. Pour l'année 2024, Venita appelle les autorités à reconsidérer les coûts des stands à ces foires des PME. Elle souligne l'importance de ces foires pour exposer leurs produits et recueillir des commentaires positifs. Malgré les défis et le travail acharné, les soeurs Ramsoful sont déterminées à faire prospérer Ohh Shell.