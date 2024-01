Sénégal: Birkilane - Des pares-feux seront aménagés pour lutter contre les feux de brousse

Birkelane — Le service départemental des eaux et forêts de Birkelane, dans la région de Kaffrine (centre-ouest)), compte ériger des pares-feux cette année, pour lutter contre les feux de brousse, a annoncé son chef, le commandant Samba Guèye.

"Cette année, avec le partenaire Enabel, l'Agence belge de développement, et le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (Proval Cv), nous allons ouvrir beaucoup de kilomètres de pares-feux. Actuellement, on est en train de faire le travail de planification et nous tablons sur 40 kilomètres ou plus", a- t-il révélé.

Il s'exprimait vendredi, au terme d'un comité départemental de développement (CDD) sur la campagne de lutte contre les feux de brousse. La rencontre est organisée en collaboration avec Enabel, représentée par André Bihibindi, son chargé du suivi évaluation et redevabilité. Elle a eu lieu en présence des différents acteurs territoriaux du département de Birkilane.

Samba Guèye a annonce que le service des eaux et forêts va aménager le terrain et ouvrir des pares-feux, à travers des bandes de six à neuf mètres de large.

Il considère que c'est une manière de limiter les superficies brûlées en cas de feux de brousse.

M. Guèye signale que le département de Birkelane a enregistré vingt-quatre feux de brousse durant la campagne 2022-2023, avec des superficies brûlées s'élevant à 465 hectares.

Toutefois, il prône la sensibilisation à travers des émissions radios et des mobilisations sociales pour expliquer aux populations les causes et conséquences des feux de brousse. Il préconise aussi de créer des comités locaux de lutte contre les feux de brousse, pour sensibiliser les populations, les former et leur donner les techniques pour lutter efficacement avant l'arrivée des agents des eaux et forêts.

Masserigne Sall, l'adjoint au préfet du département de Birkilane, qui a présidé la rencontre, appelle à l'implication de toute la communauté pour lutter contre les feux de brousse.