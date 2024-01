Maroc: Province de Larache - 1.688 services de santé au profit des habitants de la commune de Tazrout

Rabat — La Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale à Larache a organisé, mercredi à la commune de Tazrout (province de Larache), une caravane médicale multidisciplinaire au profit de la population locale, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette initiative, organisée en coordination avec les autorités provinciales et locales dans le cadre de l'opération "Riaya 2023-2024", intervient en réponse aux besoins de la population en matière de services de santé et de soins médicaux, indique vendredi le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un communiqué.

Ainsi, la population de la commune a bénéficié de 1.688 prestations sanitaires, dont 875 consultations médicales générales et 813 consultations médicales spécialisées, fait savoir la même source.

De même, 1.465 habitants de la région ont bénéficié de programmes de sensibilisation et de prévention en matière de santé bucco-dentaire et de correction de la vue, en plus d'un dépistage précoce des cancers de sein et du col de l'utérus, du diabète et de l'hypertension artérielle.

Les patients ont également reçu d'importantes quantités de médicaments essentiels, fournis gratuitement selon les ordonnances des médecins, ajoute la même source.

Plusieurs cadres ont été mobilisés dans le cadre de cette caravane médicale, en l'occurrence 10 médecins généralistes, 14 médecins spécialisés en pédiatrie, endocrinologie, pneumologie, cardiologie, dermatologie, gynécologie-obstétrique, ophtalmologie, orthopédie, gastro-entérologie, diabétologie, chirurgie générale, ainsi que des dentistes et un pharmacien, en plus de 23 infirmiers et 11 cadres administratifs et techniques.

Cette initiative a été largement saluée par la population, suscitant une grande satisfaction auprès des habitants et des acteurs associatifs de cette région, conclut le communiqué.