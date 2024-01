Tunisie: INS - Le taux d'inflation se replie à 8,1% en décembre 2023

Tunis — En décembre 2023, l'inflation s'est repliée à 8,1%, contre 8,3% au cours du mois de novembre 2023, selon une note publiée, vendredi, par l'Institut National de la Statistique (INS), consacrée à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2023.

Malgré la hausse mensuelle, ce recul de l'inflation est dû à la décélération du rythme d'augmentation des prix entre décembre et novembre 2023 comparé à la même période de l'année dernière.

Selon l'INS, les prix de l'alimentation ont augmenté, en décembre 2023, de 12,3% sur un an. Cette augmentation provient principalement de la hausse des prix du café en poudre de 35%, des viandes bovines de 26,6%, des huiles alimentaires de 25,1%, des prix des condiments de 20,7%, des légumes frais de 14,1% et des fruits frais de 12,5%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont progressé de 7% en raison de la hausse de 5,4% des prix des matériaux de construction, des produits de l'habillement de 9,8% et des produits d'entretien courant du foyer de 7,7%.

Pour les services, l'augmentation des prix est de 6,1% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels ( 11%), des services de transport publique et privé (7%), des services financiers (13,3%) et des services d'assurances (5,1%).

Evoquant les contributions à l'inflation par régime, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 4% et 3,2%. Par ailleurs, le groupe « Produits alimentaire encadré » a apporté la plus faible contribution avec 0,1%.

%

Pour les contributions à l'inflation par secteur, l'INS a indiqué que le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 2,7% et 2,1%.

//En décembre 2023 : Le taux d'inflation sous-jacente se replie à 7,1% //

Le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s'est replié pour s'établir, en décembre 2023, à 7,1% après 7,3% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 9,4% sur un an. Les prix des produits encadrés ont progressé quant à eux de 3,9%.

Pour les produits alimentaires libres, ils ont connu une hausse de 13,8% contre 3,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Dans sa note, l'INS a fait savoir que le taux d'inflation moyen de l'année 2023 s'est établi à 9,3%, contre 8,3% en 2022.

-